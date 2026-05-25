Nevjerojatne cifre: Evo koliko Google i Meta zarađuju na vašim osobnim podacima

Prema izvješću, neke od najvećih svjetskih tehnoloških kompanija prikupljaju i unovčuju osobne podatke korisnika radi pružanja digitalnih usluga i razvoja novih proizvoda. Analiza zaklade obuhvatila je širok raspon digitalnih tragova korisnika na internetu, uključujući pretraživanje, klikove, podatke o lokaciji, kupnju na internetu, poruke, fotografije i objave na društvenim mrežama.

Takvi su se podaci tradicionalno prikupljali putem tehnologija poput 'kolačića' (cookies) i koristili za ciljano oglašavanje, a u posljednje vrijeme sve se više koriste i za razvoj sustava umjetne inteligencije i za treniranje modela, navodi se u izvješću.

Zaklada procjenjuje da svaki korisnik interneta u Velikoj Britaniji i Europi tijekom digitalnog 'života' generira kompanijama komercijalnu vrijednost do 194.000 funti, kada se uzme u obzir inflacija.