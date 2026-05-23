Jedan je Neptunov mjesec drukčiji od ostalih. Uz pomoć Jamesa Webba sad možda znamo zašto

Ostali vanjski divovi - Uran, Saturn i Jupiter - svi imaju uglavnom sličan, uredan skup satelita, s nekoliko većih mjeseca koji kruže u istom smjeru kao i rotacija planeta domaćina.

Neptun, osmi i najudaljeniji planet od Sunca, ističe se među vanjskim planetima u našem Sunčevom sustavu po svojoj neobičnoj skupini mjeseca.

Triton, najveći Neptunov satelit, nadmašuje sve ostale i kruži u suprotnom smjeru od rotacije svog domaćina. To je jedini veliki mjesec u Sunčevom sustavu koji to čini.

Astronomi pretpostavljaju kako se tako ponaša zbog toga što nije nastao od ostataka Neptunove formacije jer bi imao u tom slučaju orbitu u istom smjeru kao i taj planet.

Umjesto toga, možda je nastao iz Kuiperovog pojasa, prstenastog područja ledenih tijela na rubu Sunčevog sustava, a u okruženje Neptuna ušao je prije više od četiri milijarde godina.

Pošteđena kaosa

Prethodne studije sugeriraju kako je Triton možda bio zarobljen Neptunovom gravitacijom nakon bliskog prolaska i bačen prema unutra kako bi se sudario s Neptunovim primordijalnim satelitskim sustavom.

Ako je Neptun doista imao izvorni skup mjeseca koji su više nalikovali onima njegovih planetarnih susjeda, dolazak Tritona - koji je tek manji od našeg vlastitog mjeseca - izazvao bi kaos.

Sudario bi se s drugim satelitima i uništio neke od njih. Trenutne značajke Neptunovog sustava podržavaju ovaj scenarij, a njegovih sedam unutarnjih mjeseca izgledaju kao ostaci ovog drevnog sudara.

Novo istraživanje, koje koristi podatke sa svemirskog teleskopa James Webb, sugerira kako je Nereida bila pošteđena.

Ova hipoteza bi preokrenula prethodne pretpostavke kako je Nereida - slično Tritonu i nekoliko drugih Neptunovih mjeseci, objekt iz Kuiperovog pojasa - jer su novi podaci Jamesa Webba otkrili kako sastav tog nebeskog tijela ne odgovaraju onome što znanstvenici znaju o objektima Kuiperovog pojasa.

Tajanstveni mjesec

Astronomi ne znaju puno o Nereidi, jer je slaba i udaljena od Zemlje i Sunca. Jedina slika kojom raspolažemo je mutna fotografija snimljena 1989. godine NASA-inom svemirskom letjelicom Voyager 2 tijekom kratkog preleta Neptuna.

Nereida je najudaljeniji od poznatih Neptunovih mjeseca i ima jednu od najekscentričnijih (što znači nekružnih) orbita u Sunčevom sustavu. Mjesecu je potrebno 360 zemaljskih dana za jedan krug oko Neptuna.

Nazvana po morskim nimfama iz grčke mitologije, vjeruje se kako Nereida ima promjer od oko 338 kilometara.