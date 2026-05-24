Želite raditi kao digitalni nomad? Evo preporuka kako to činiti sigurnije

Digitalnim nomadima rad iz kafića, coworking prostora, hotelskog predvorja ili zračne luke dio je svakodnevice. Rad u javnosti, međutim, ne dolazi bez rizika za privatnost i sigurnost .

Proučite pravila

Hibridni ili potpuni rad na daljinu norma je za mnoge poslove. Ipak, dobro je provjeriti upute poslodavca o tome što se očekuje pri radu izvan ureda. Mnoge tvrtke i organizacije imaju interne smjernice koje uključuju najbolje prakse za rad u javnosti ili čak nude obuku o privatnosti i povjerljivosti za osoblje.

Neki obeshrabruju rad na prepunim javnim mjestima poput kafića zbog rizika za privatnost podataka. Ako planirate putovati i raditi, neki poslodavci mogu imati i pravila koja zabranjuju osoblju rad iz određenih država.

Pazite na okolinu

Kafići i coworking prostori često su puni stranaca, od kojih će većina gledati svoja posla. Ali i dalje je dobra ideja ne izlagati se više nego što je nužno.

Pokušajte pronaći osamljeno mjesto za sjedenje kako drugi ne bi gledali što radite, slučajno ili namjerno. Zlonamjernicima će biti teže doći do potencijalno osjetljivih podataka ako ste leđima okrenuti zidu.

Kako biste im dodatno otežali posao, nabavite filtar za privatnost ekrana. To je tanki film koji ima sitne otvore kako bi se spriječilo gledanje ekrana sa strane.

Oprezno s Wi-Fi-jem

Iako je primamljivo prijaviti se na besplatnu mrežu u zračnoj luci ili predvorju hotela, to donosi nemale rizike. Izbjegavajte javne mreže Wi-Fi-ja koje ne traže lozinku jer svi podaci poslani preko nje mogu postati metom krađe ili manipulacije.

Čak i ako Wi-Fi zahtijeva lozinku, to ne znači da će podaci biti zaštićeni enkripcijom. Javno dostupan Wi-Fi također može biti i klopka koju je zlonamjerni haker postavio kako bi došao do vaših pristupnih podataka i drugih osjetljivih podataka.

Bolje je upogoniti mobilnu pristupnu točku, a ona je sigurnija jer koristi signal vašeg mobitela za stvaranje mini bežične mreže te većina pametnih telefona s operativnim sustavima Android i iOS to može činiti.

Dodatnu razinu sigurnosti dat će virtualne privatne mreže (VPN), softver koji šifrira podatkovni promet i usmjerava ga kroz privatne tunele do sigurnih web poslužitelja kako bi se spriječilo neovlašteno presretanje i čitanje.

Ne zaboravite na očite mjere

Postoje i druge zdravorazumske mjere koje možete poduzeti u javnosti.

Ne ostavljate opremu bez nadzora. Sjedenje na javnom mjestu s prijenosnim računalom moglo bi ga učiniti privlačnom metom za lopove. Ako morate napustiti svoje mjesto (recimo, kako biste otišli na WC), ponesite svoje uređaje sa sobom.

Izbjegavajte privatne razgovore u javnosti. Ako ste u bučnom vagonu vlaka ili u prometnom predvorju hotela i razgovarate preko Zooma o osjetljivom projektu, moglo bi biti primamljivo povisiti glas kako biste bili sigurni da vas sugovornici čuju i razumiju.

Ali nikada ne možete biti sigurni prisluškuje li vas netko, piše AP.