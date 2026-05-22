Držite laptop u krilu, a šteti li to zdravlju? Evo što kažu istraživanja o raku, plodnosti i zračenju

Iako su se godinama širile razne teorije o mogućoj povezanosti korištenja laptopa i pojave raka, dosadašnja istraživanja uglavnom ne potvrđuju ozbiljnije rizike. Stručnjaci ipak upozoravaju da postoje određeni problemi koje ne bi trebalo potpuno ignorirati, osobito kada je riječ o dugotrajnom sjedenju i problemima s plodnošću, piše Time .

Nema dokaza da laptop uzrokuje rak

Dosadašnja istraživanja nisu pronašla uvjerljive dokaze da držanje laptopa u krilu povećava rizik od raka. Glavni razlog za to je činjenica da prijenosna računala koriste niskoenergetsko, neionizirajuće zračenje, uključujući elektromagnetska polja povezana s Wi-Fi i Bluetooth signalima.

Takvo zračenje nema dovoljno energije da bi moglo oštetiti DNK ili kemijske veze u ljudskom tijelu. 'Ne postoji potvrđen mehanizam prema kojem bi laptop mogao uzrokovati rak', kaže Maria Feychting, koja se bavi epidemiologijom raka u Institutu Karolinska u Stockholmu.

Sličnog je mišljenja Martin Röösli sa Swiss Tropical and Public Health Instituta u Baselu. On objašnjava da su laptopi po razini zračenja usporedivi s drugim uređajima koji koriste neionizirajuće zračenje, poput mikrovalnih pećnica ili mobitela.

Nedavna istraživanja provedena za Svjetsku zdravstvenu organizaciju također nisu pronašla ozbiljne zdravstvene rizike povezane s takvom vrstom zračenja. Štoviše, stručnjaci ističu da su mobiteli često veći izvor zračenja od samih laptopa jer ih mnogi stalno nose u džepovima i koriste uz uključen Bluetooth.

Toplina ipak može utjecati na plodnost

Iako se rizik od raka smatra vrlo malim, stručnjaci upozoravaju na drugi problem – toplinu koju laptop stvara tijekom rada. Posebno se to odnosi na muškarce.

Jesse Mills, profesor urologije na Medicinskom fakultetu David Geffen pri Sveučilištu u Kaliforniji, kaže da dugotrajno držanje laptopa u krilu može privremeno utjecati na kvalitetu sperme.

Najveći problem pritom nije samo računalo, već i toplina baterije, osobito tijekom punjenja. Spermiji najbolje funkcioniraju na temperaturi nižoj od ostatka tijela, a istraživanja su pokazala da se ona u području prepona može povećati za nekoliko stupnjeva kada se laptop drži u krilu dulje vrijeme. 'To praktički postaje sauna za testise', kaže Mills.

Takvi uvjeti mogu smanjiti pokretljivost spermija i privremeno otežati začeće. Mills tvrdi da u praksi često viđa pacijente sa smanjenom pokretljivošću spermija koji puno sjede i redovito koriste laptop držeći ga u krilu. Kod žena je rizik od izravnog utjecaja topline znatno manji jer su jajnici i maternica zaštićeni slojevima tkiva i mišića.

Dobra vijest: Učinak je uglavnom privremen

Stručnjaci ističu da su eventualne promjene povezane s toplinom uglavnom reverzibilne. Spermiji imaju životni ciklus od otprilike 60 do 70 dana pa se kvaliteta sperme može oporaviti nakon nekoliko mjeseci ako se smanji izloženost toplini.

Ako parovi imaju problema sa začećem, liječnici preporučuju pregled kod urologa i procjenu mogućih faktora rizika, uključujući način života i dugotrajno sjedenje.

Dugotrajno sjedenje veći zdravstveni problem?

Stručnjaci upozoravaju da je dugotrajno sjedenje vjerojatno veći zdravstveni problem od samog laptopa.

Sjedeći način života povezuje se s lošijim metaboličkim zdravljem, pretilošću i povećanim rizikom od dijabetesa tipa 2, što može utjecati na plodnost i muškaraca i žena. 'Mnogo je vjerojatnije da su loše životne navike uzrok porasta problema s plodnošću nego samo korištenje laptopa', kaže Feychting.

Röösli dodaje da višesatno sjedenje s laptopom u krilu često dovodi i do bolova u leđima, vratu i mišićima. 'To sigurno nije najzdravije ponašanje za kralježnicu. Prije ili kasnije pojavit će se problemi s mišićno-koštanim sustavom', upozorava.

Kako smanjiti rizik?

Stručnjaci preporučuju jednostavne mjere: laptop treba držati na stolu ili stalku, koristiti dodatno hlađenje te izbjegavati njegovo dugotrajno držanje izravno na tijelu.

No još važnije od toga je redovito kretanje. Kratke šetnje, ustajanje tijekom rada i fizička aktivnost mogu pomoći u smanjenju negativnih posljedica dugotrajnog sjedenja.

'Oboje biste trebali manje sjediti', poručuje Mills parovima koji pokušavaju dobiti dijete – bez obzira na to imaju li laptop ili ne.