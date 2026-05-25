Kina lansirala letjelicu s ljudskom posadom u svemir. Jedan član ostat će u orbiti godinu dana

Kina je u nedjelju navečer lansirala svemirsku letjelicu Shenzhou 23 s troje astronauta prema svemirskoj postaji Tiangong , a misija uključuje i člana posade koji bi u orbiti trebao ostati punih godinu dana .

Letjelica je poletjela iz Centra za lansiranje satelita Jiuquan u sjeverozapadnoj Kini u trenutku u kojem Peking ubrzava razvoj svemirskog programa i priprema se za prvo kinesko slijetanje ljudi na Mjesec do 2030. godine. Posadu čine zapovjednik Zhu Yangzhu te astronauti Zhang Zhiyuan i Lai Ka-ying, koju kineske vlasti navode i pod mandarinskom transliteracijom Li Jiaying.

Lai je pritom ušla u povijest kao prva astronautkinja iz Hong Konga koja je poletjela u svemir, a po struci je doktorica računalne forenzike. Tijekom misije posada bi trebala provesti desetke znanstvenih i tehnoloških eksperimenata te preuzeti postaju od posade prethodne misije Shenzhou 21, a koja boravi na Tiangongu već više od 200 dana.

Posebnu pozornost izaziva plan da jedan član nove posade ostane na postaji godinu dana, što bi bio jedan od najdužih pojedinačnih boravaka čovjeka u svemiru. Prema kineskim državnim medijima, cilj tog dijela misije je proučavanje granica ljudske izdržljivosti i prilagodbe tijekom dugotrajnih svemirskih letova, piše NPR.