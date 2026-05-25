Kina lansirala letjelicu s ljudskom posadom u svemir. Jedan član ostat će u orbiti godinu dana

Put troje astronauta na postaju dio je kontinuiranog nastojanja da se održi kineska prisutnost u orbiti, kao i svojevrsna znanstveno-tehnološka odskočna daska za buduće misije, uključujući spuštanje na Mjesec prije 2030. godine
Kina je u nedjelju navečer lansirala svemirsku letjelicu Shenzhou 23 s troje astronauta prema svemirskoj postaji Tiangong, a misija uključuje i člana posade koji bi u orbiti trebao ostati punih godinu dana.
Letjelica je poletjela iz Centra za lansiranje satelita Jiuquan u sjeverozapadnoj Kini u trenutku u kojem Peking ubrzava razvoj svemirskog programa i priprema se za prvo kinesko slijetanje ljudi na Mjesec do 2030. godine. Posadu čine zapovjednik Zhu Yangzhu te astronauti Zhang Zhiyuan i Lai Ka-ying, koju kineske vlasti navode i pod mandarinskom transliteracijom Li Jiaying.
Lai je pritom ušla u povijest kao prva astronautkinja iz Hong Konga koja je poletjela u svemir, a po struci je doktorica računalne forenzike. Tijekom misije posada bi trebala provesti desetke znanstvenih i tehnoloških eksperimenata te preuzeti postaju od posade prethodne misije Shenzhou 21, a koja boravi na Tiangongu već više od 200 dana.
Posebnu pozornost izaziva plan da jedan član nove posade ostane na postaji godinu dana, što bi bio jedan od najdužih pojedinačnih boravaka čovjeka u svemiru. Prema kineskim državnim medijima, cilj tog dijela misije je proučavanje granica ljudske izdržljivosti i prilagodbe tijekom dugotrajnih svemirskih letova, piše NPR.
Kina posljednjih godina značajno širi svoj svemirski program. Nakon što je zbog američkih sigurnosnih ograničenja ostala izvan međunarodnog programa Međunarodne svemirske postaje, razvila je svoju orbitalnu postaju Tiangong (u prijevodu 'Nebeska palača'), a ona je primila kinesku posadu 2021. godine.
Dok Kina cilja slijetanje na Mjesec do kraja desetljeća, svemirsko nadmetanje sa Sjedinjenim Državama sve je izraženije. Paralelno s kineskim planovima, NASA planira vratiti astronaute na Mjesečevu površinu kroz program Artemis.
Shenzhou 23 zato nije samo još jedna rotacija posade, nego i dio šire kineske strategije: učvrstiti stalnu prisutnost u orbiti i pripremiti tehnologiju i ljude za sljedeći veliki korak - slijetanje ljudi na Mjesec.