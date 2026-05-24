Zagrepčanke znaju što se nosi: Najveći trend sezone dominirao je špicom

Sunčana subota u središtu Zagreba ponovno je pokazala zašto je špica najbolji pokazatelj stvarnih modnih trendova, a ovoga puta jedan se uzorak posebno izdvojio - razigrane, ženstvene i uvijek efektne točkice

Zagrebačka subotnja špica i ovog je vikenda bila prava mala modna pista na otvorenom. Sunčano vrijeme izmamilo je brojne šetače u središte grada, a među modnim zaljubljenicama najviše se istaknuo uzorak koji ove sezone doživljava veliki povratak: točkice.

Iako nikada nisu doista nestale iz mode, točkice su ovog proljeća i ljeta ponovno u prvom planu. Nose se na haljinama, suknjama, bluzama, maramama, pa čak i na cipelama, a zagrebačke kombinacije pokazale su koliko taj uzorak može biti svestran. Od romantičnih dnevnih izdanja do elegantnih gradskih kombinacija, točkice su se nametnule kao detalj koji odmah podiže cijeli stajling. Uzorak koji ne treba puno dodataka Najčešće su se mogle vidjeti na lepršavim haljinama i midi suknjama, komadima koji se savršeno uklapaju u prijelaz iz proljetne u ljetnu garderobu. Crno-bijele točkice ostaju klasik, ali ove sezone jednako dobro izgledaju i u smeđim, bež, crvenim ili tamnoplavim kombinacijama.

Njihova najveća prednost je u tome što izgledaju efektno, a ne zahtijevaju kompliciranje. Dovoljna je jednostavna majica, bijela košulja, lagani sako ili sandale ravnog potplata i kombinacija odmah djeluje promišljeno. Upravo zato ih vole žene koje žele izgledati dotjerano, ali bez dojma da su se previše trudile. Na zagrebačkim ulicama točkice su se posebno dobro uklopile uz ljetne modne favorite: pletene torbe, balerinke, ravne sandale, sunčane naočale i lagane jakne prebačene preko ramena. Nekoliko izdanja pokazalo je i hrabriji pristup - točkice na cipelama ili u kombinaciji s drugim uzorcima, što je stylingu dalo dodatnu dozu osobnosti. Od retro šarma do modernog minimalizma Točkice se često povezuju s retro estetikom, ali ovogodišnje interpretacije daleko su od staromodnih. Na špici su se nosile na vrlo suvremen način: uz jednostavne krojeve, čiste linije i neutralne modne dodatke. Tako romantičan uzorak dobiva moderniji karakter, a cijeli look djeluje svježe i gradski.

Najzahvalnije su haljine na točkice jer same nose kombinaciju. Uz sandale ili espadrile idealne su za dnevnu šetnju, dok uz slingback cipele ili minimalističke salonke mogu izgledati dovoljno elegantno i za večernji izlazak. Suknje s točkicama jednako su praktične jer se lako kombiniraju s običnim topovima, košuljama ili tankim pletivom. Zagrepčanke su još jednom pokazale da dobro prepoznaju trend koji je nosiv i izvan modnih pista. Točkice nisu rezervirane samo za romantičarke - ove sezone nose ih i ljubiteljice minimalizma, klasičnog stila i ležernih gradskih kombinacija. Ako je suditi po subotnjoj špici, uzorak koji će obilježiti sezonu već je pronašao svoje mjesto u ormarima. Točkice su jednostavne, efektne i dovoljno razigrane da svakoj kombinaciji daju malo šarma, a upravo zato ovog proljeća i ljeta djeluju kao trend kojem je teško odoljeti.