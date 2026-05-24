Otkriveni detalji 'Pavlekovih lista': Uz poznata imena navedeni i iznosi

Na takozvanoj ‘Pavlekovoj listi’ nalaze se imena poznatih osoba iz hrvatskog sporta i javnog života, uz koja su navedeni različiti novčani iznosi — među njima Ivica Kostelić, Bruno Kovačević, Siniša Krajač, Damir Šegota i Mila Horvat
Kako piše Jutarnji list, riječ je o popisima koje je carina 31. siječnja ove godine pronašla kod tadašnjeg glasnogovornika Hrvatskog skijaškog saveza Nenada Erora, zajedno sa 116.000 eura gotovine.
Uz pojedina imena stajali su iznosi poput: Ivica Kostelić 1400, Bruno Kovačević 2000, Damir Šegota 22.500, dok su uz neka imena navedene nule.
Popisi su ponovno postali aktualni nakon što su policija i USKOK pokrenuli završnicu velike istrage vezane uz poslovanje Hrvatskog skijaškog saveza.
Prema pisanju Jutarnjeg lista, istražitelji su još od ljeta prošle godine tajno pratili i snimali tadašnjeg glavnog tajnika Saveza Damira Raosa, Nenada Erora te bivšeg direktora alpskih reprezentacija Vedrana Pavleka.
Istraga se odnosi na sumnje u izvlačenje milijunskih iznosa iz Saveza, moguće nezakonite isplate i postojanje tzv. crnog fonda.
Uz Pavleka osumnjičeni su bivši glavni tajnik HSS-a Raos, nekadašnji glasnogovornik HSS-a Eror, direktorica računovodstvene tvrtke koja je radila za Skijaški savez Božena Meić Hrvoj te austrijski i lihtenštajnski državljanin Georg Mauser i slovačka državljanka Martina Strezenicki koji su upravljali off-shore tvrtkama preko kojih se izvlačio novac.