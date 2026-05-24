Otkriveni detalji 'Pavlekovih lista': Uz poznata imena navedeni i iznosi

Uz pojedina imena stajali su iznosi poput: Ivica Kostelić 1400 , Bruno Kovačević 2000, Damir Šegota 22.500 , dok su uz neka imena navedene nule.

Kako piše Jutarnji list , riječ je o popisima koje je carina 31. siječnja ove godine pronašla kod tadašnjeg glasnogovornika Hrvatskog skijaškog saveza Nenada Erora, zajedno sa 116.000 eura gotovine.

Popisi su ponovno postali aktualni nakon što su policija i USKOK pokrenuli završnicu velike istrage vezane uz poslovanje Hrvatskog skijaškog saveza.



Prema pisanju Jutarnjeg lista, istražitelji su još od ljeta prošle godine tajno pratili i snimali tadašnjeg glavnog tajnika Saveza Damira Raosa, Nenada Erora te bivšeg direktora alpskih reprezentacija Vedrana Pavleka.

Istraga se odnosi na sumnje u izvlačenje milijunskih iznosa iz Saveza, moguće nezakonite isplate i postojanje tzv. crnog fonda.

Uz Pavleka osumnjičeni su bivši glavni tajnik HSS-a Raos, nekadašnji glasnogovornik HSS-a Eror, direktorica računovodstvene tvrtke koja je radila za Skijaški savez Božena Meić Hrvoj te austrijski i lihtenštajnski državljanin Georg Mauser i slovačka državljanka Martina Strezenicki koji su upravljali off-shore tvrtkama preko kojih se izvlačio novac.