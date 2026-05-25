Ministarstvo rada na meti hakera: Na stranicama osvanula poruka 'Smrt ustašama, živela Velika Srbija'

Na dijelu portala jučer je osvanula poruka 'Smrt ustašama, živela Velika Srbija'. Naslovnica stranice u međuvremenu više nije dostupna. Na pojedinim podstranicama Ministarstva i dalje se, pri dnu stranice, mogu vidjeti sporni sadržaji, uključujući glazbu, animirani video te poveznicu na Telegram kanal INF Grupe.

Kanal na Telegramu, koji je prema dostupnim informacijama otvoren u subotu, zasad ne sadrži dodatna pojašnjenja ni objave o motivima ili detaljima napada. Iz Ministarstva se još nisu službeno očitovali o incidentu, a očekuje se više informacija nakon što nadležne službe utvrde okolnosti neovlaštenog pristupa sustavu. Tportal je poslao upit ministarstvu, objavit ćemo odgovor kadga dobijemo.

Ime iste skupine pojavilo se i u drugom incidentu u regiji. Naime, na društvenim mrežama jučer su objavljene fotografije zaslona iz autobusa u Beogradu na kojima su se prikazivale poruke poput 'Slava Vučiću' i 'Povećajte vozačima satnicu', a također ih potpisuje INF Grupa.