Vodič za roditelje: Kako razgovarati s djecom i mladima o društvenim mrežama

Donosimo nekoliko smjernica za roditelje o razgovorima koje trebaju voditi sa svojom djecom o društvenim mrežama i praksama za njihovu zaštitu

Porota u američkoj saveznoj državi Kaliforniji proglasila je tvrtke Meta Platforms i YouTube odgovornima za štetu mentalnom zdravlju djece koja koriste njihove usluge. Odluku u prvoj tužbi takve vrste - usmjerenoj na ovisnost o društvenim mrežama - pozdravili su liječnici i zagovornici, koji se nadaju kako bi to moglo dovesti do promjena u cijeloj industriji. Evo nekoliko smjernica za roditelje o razgovorima koje trebaju voditi sa svojom djecom o društvenim mrežama i praksama za njihovu zaštitu.

Razgovarajte Za mnoge roditelje, borbe oko vremena provedenog pred ekranom, strah od opasnosti online i poteškoće u odvajanju djece od beskrajnog skrolanja postale su dio snalaženja u sve digitalnijem djetinjstvu. Iako postoje desetljeća članaka, istraživačkih radova, podcastova i objava na društvenim mrežama koje opisuju savjete, trikove i pravila kada je u pitanju vrijeme provedeno pred ekranom za djecu, stručnjaci kažu kako je najkorisnija stvar koju roditelj može učiniti jednostavno razgovarati sa svojom djecom. Upitate li djecu što vole online, koje vrste influencera prate, kako se angažiraju i kako se osjećaju prema određenim aplikacijama, moći ćete štošta doznati o njihovom iskustvu online i više utjecati na njih nego što bi to bilo moguće postavljanjem krutih pravila. Dobar način kako početi razgovor je postavljanje otvorenih pitanja, uz ostavljanje prostora tinejdžerima za izricanje svog mišljenja. Želite li doznati kako i o čemu vaše dijete razmišlja, važnije je slušati nego držati predavanja. Lakše je riješiti nezgodan problem kad razumijete djetetovu perspektivu. Stoga ih pitajte o objavama koje vide - što prikazuju, što im je smiješno, cool i zabavno, a što jezivo ili frustrirajuće. Nakon toga razgovor prebacite na ono što im se ne sviđa i moguća rješenja, poput resetiranja feeda, gledanja samo sadržaja njihovih prijatelja ili odmaka od platforme. Kad su u pitanju granice društvenih mreža, ne postoji rješenje koje odgovara svima. Pravila treba fokusirati na djetetovu dobrobit i potrebe, ne ograničenja koja se mogu osjećati kao kazna. To može pomoći djeci u boljem razumijevanju kako koristiti društvene mreže na zdrav način.

Treba li postaviti granice? Postavljanje vremenskih ograničenja, određivanje zona bez telefona ili višednevna pauza od društvenih mreža mogu biti vrlo korisni. To pomaže tinejdžerima u osvještavanju kako dobiti ono što žele od svog uređaja ili stranice društvenih mreža, umjesto besciljnog skrolanja. Opet, otkrivanje specifičnih potreba, obrazaca korištenja i izazova korisno je za pronalaženje rješenja koja im odgovaraju. Ometaju li im društvene mreže san? Neka noću ostave mobitel izvan spavaće sobe. Skrolaju li satima? Postavite 20-minutni timer koji će ih obavijestiti kad je vrijeme za ostaviti mobitel sa strane. Okreću li se društvenim mrežama iz dosade? Odvojite jedan dan u tjednu za obiteljsko druženje.