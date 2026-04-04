Vodič za roditelje: Kako razgovarati s djecom i mladima o društvenim mrežama

Porota u američkoj saveznoj državi Kaliforniji proglasila je tvrtke Meta Platforms i YouTube odgovornima za štetu mentalnom zdravlju djece koja koriste njihove usluge. Odluku u prvoj tužbi takve vrste - usmjerenoj na ovisnost o društvenim mrežama - pozdravili su liječnici i zagovornici, koji se nadaju kako bi to moglo dovesti do promjena u cijeloj industriji.
Evo nekoliko smjernica za roditelje o razgovorima koje trebaju voditi sa svojom djecom o društvenim mrežama i praksama za njihovu zaštitu.
Razgovarajte
Za mnoge roditelje, borbe oko vremena provedenog pred ekranom, strah od opasnosti online i poteškoće u odvajanju djece od beskrajnog skrolanja postale su dio snalaženja u sve digitalnijem djetinjstvu.
Iako postoje desetljeća članaka, istraživačkih radova, podcastova i objava na društvenim mrežama koje opisuju savjete, trikove i pravila kada je u pitanju vrijeme provedeno pred ekranom za djecu, stručnjaci kažu kako je najkorisnija stvar koju roditelj može učiniti jednostavno razgovarati sa svojom djecom.
Upitate li djecu što vole online, koje vrste influencera prate, kako se angažiraju i kako se osjećaju prema određenim aplikacijama, moći ćete štošta doznati o njihovom iskustvu online i više utjecati na njih nego što bi to bilo moguće postavljanjem krutih pravila.
Dobar način kako početi razgovor je postavljanje otvorenih pitanja, uz ostavljanje prostora tinejdžerima za izricanje svog mišljenja. Želite li doznati kako i o čemu vaše dijete razmišlja, važnije je slušati nego držati predavanja. Lakše je riješiti nezgodan problem kad razumijete djetetovu perspektivu.
Stoga ih pitajte o objavama koje vide - što prikazuju, što im je smiješno, cool i zabavno, a što jezivo ili frustrirajuće. Nakon toga razgovor prebacite na ono što im se ne sviđa i moguća rješenja, poput resetiranja feeda, gledanja samo sadržaja njihovih prijatelja ili odmaka od platforme.
Kad su u pitanju granice društvenih mreža, ne postoji rješenje koje odgovara svima. Pravila treba fokusirati na djetetovu dobrobit i potrebe, ne ograničenja koja se mogu osjećati kao kazna. To može pomoći djeci u boljem razumijevanju kako koristiti društvene mreže na zdrav način.
Treba li postaviti granice?
Postavljanje vremenskih ograničenja, određivanje zona bez telefona ili višednevna pauza od društvenih mreža mogu biti vrlo korisni. To pomaže tinejdžerima u osvještavanju kako dobiti ono što žele od svog uređaja ili stranice društvenih mreža, umjesto besciljnog skrolanja.
Opet, otkrivanje specifičnih potreba, obrazaca korištenja i izazova korisno je za pronalaženje rješenja koja im odgovaraju.
Ometaju li im društvene mreže san? Neka noću ostave mobitel izvan spavaće sobe.
Skrolaju li satima? Postavite 20-minutni timer koji će ih obavijestiti kad je vrijeme za ostaviti mobitel sa strane.
Okreću li se društvenim mrežama iz dosade? Odvojite jedan dan u tjednu za obiteljsko druženje.
U kojoj dobi bi djecu trebalo pustiti na društvene mreže?
Gotovo sve glavne društvene mreže imaju minimalnu dobnu granicu od 13 godina. Međutim, provedba je često ograničena jer ne postoji jednostavan način za provjeru dobi osobe kada se prijavi za aplikacije i online usluge.
Osim toga, pojedine države poduzele su mjere kako bi djeci - u nekim slučajevima do 16 godina - zabranile otvaranje korisničkog računa bez roditeljskog dopuštenja.
Brojni roditelji, obrazovni djelatnici i tehnološki stručnjaci preporučuju odgodu davanja mobitela djeci do 13. ili 14. godine.
Vodite primjerom
Kada su u pitanju navike na društvenim mrežama, roditelji trebaju voditi primjerom kako bi modelirali dobro ponašanje. Iako telefoniranje ponekad može biti nužno, korisno je kada roditelji objasne zašto su na mobitelu u blizini svog djeteta.
Objasnite im kako provjeravate poslovnu e-poštu, tražite recept za večeru ili plaćate račun, kao i zašto je to važno, piše AP. Nakon toga im posvetite svoje vrijeme i pozornost.