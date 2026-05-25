Roko Kalafatić pobjednik natječaja Siemens Media Award, tportal u velikom finalu

Svojim podcastom pod naslovom 'Zašto sve manje razumijemo svijet koji stvaramo?', novinar Roko Kalafatić osvojio je ovogodišnje izdanje Siemens Media Award za novinarstvo o tehnologiji. Natječaj nastoji potaknuti i promovirati kvalitetne sadržaje o tehnologiji i njihove autore, a Lucija Špiljak s tportala također je bila među finalisticama iz Hrvatske

Kvalitetan sadržaj o tehnologiji u svakodnevnom životu je važan, a upravo s tom mišlju pokrenut je i međunarodni natječaj Siemens Media Award, čija je nagradna ceremonija održana prošlog petka u Budimpešti. Među pet finalista, prestižnu nagradu osvojio je novinar Roko Kalafatić za Liderov podcast pod nazivom 'Zašto sve manje razumijemo svijet koji stvaramo?', u kojem je kao sugovornika ugostio Predraga Palu, pionira interneta u Hrvatskoj. 'Primiti ovu nagradu za mene je iznimna čast i potvrda da kvalitetno novinarstvo uvijek pronađe svoju publiku. Vjerujem da mediji imaju odgovornost otvarati važne teme i nuditi perspektive koje mijenjaju način na koji razumijemo svijet. Hvala Siemensu što prepoznaje i nagrađuje tu misiju', poručio je Kalafatić pri primitku nagrade.

U obrazloženju nagrade stoji da Kalafatićev podcast 'nudi teorijska i praktična promišljanja o tehnološkom napretku te ispituje kako brza digitalna transformacija, algoritmi i preopterećenost informacijama sve više oblikuju naše razumijevanje svijeta'. Drugo mjesto osvojio je mađarski novinar Balázs Rádio s portala Index.hu, a treće austrijska znanstvena novinarka Tanja Traxler. Također, među finalistima je bila novinarka i urednica rubrike Tech na tportalu, Lucija Špiljak, koja je u finale ušla s člankom 'Dođete na plažu, izvadite mobitel i saznate je li more čisto. Upoznajte ekipu koja to čini mogućim'. 'Tehnološke inovacije oblikuju naš svakodnevni život' Predsjednica Uprave Siemensa Hrvatska, Medeja Lončar, navela je da su ovakvi projekti važni za budućnost javne komunikacije o tehnološkim temama te da ovogodišnji rezultati 'još jednom potvrđuju da regija obiluje talentiranim novinarima i autorima koji kvalitetno prate tehnološke teme'. 'Posebno nas veseli činjenica da su među finalistima čak dva predstavnika iz Hrvatske, što naglašava snagu domaće medijske scene. Kvalitetna komunikacija o tehnologiji danas je ključna za poticanje održivog razvoja i razumijevanje promjena koje oblikuju našu budućnost', rekla je Lončar.