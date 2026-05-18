Na što paziti pri kupnji obnovljenih i rabljenih uređaja? Evo par savjeta

Proći ćete jeftinije, ali taj pristup ima nedostataka. Nećete dobiti potpuno novi uređaj, već nešto što je korišteno i što možda neće izgledati i funkcionirati besprijekorno.

Kupnjom rabljenog ili obnovljenog uređaja možete uštedjeti znatnu količinu novca, naročito sad kad se divljanju cijena memorije ne vidi kraj.

Recimo, stariji SSD-ovi neće raditi podjednako brzo kao novi.

Ako ste spremni prihvatiti taj rizik, evo nekoliko savjeta na što treba obratiti pozornost pri kupovini rabljenih ili obnovljenih uređaja.

Napominjemo kako pod 'rabljeno' svrstavamo uređaje koje u pravilu nude privatni prodavači, dok su 'obnovljeni' oni koji su zbog nekog razloga vraćeni proizvođaču, provjereni i odobreni za daljnju prodaju, obično uz ograničeno jamstvo.

Zašto se odlučiti za rabljeno ili obnovljeno?

Razjasnimo odmah na početku: ako si to možete priuštiti, novi uređaj je najbolja opcija. Dobivate netaknut, tvornički svjež uređaj, pokriven jamstvom ako nešto pođe po zlu.

To ne znači kako su obnovljeni ili rabljeni uređaji nužno puno lošiji.

Ponekad je proizvod vraćen samo zato što je otvoren ili je kutija oštećena ili je bio izložen u trgovini. U takvim situacijama možete za nižu cijenu doći do nečega što je gotovo podjednako dobro kao i novo.

Slično tome, pojedini vlasnici vrlo su pažljivi i pedantni oko svojih uređaja, pa je moguće kako ćete moći kupiti uređaj koji je u izvrsnom stanju.

Ako vam se posreći, možda naletite na nekog tko se rješava viška opreme ili neželjenog poklona.

Ipak, u oba slučaja treba biti oprezan. Naročito to vrijedi za rabljenu robu, gdje možete naletjeti na sve i svašta. Raspon u pogledu kvalitete i pouzdanosti ovdje je puno veći.

Oni među vama koji su ekološki osviješteni imaju razlog više za kupovinu rabljenog ili obnovljenog uređaja.

Nastavit ćete koristiti uređaj koji bi u suprotnom mogao završiti na smetlištu, iako i dalje može dobro poslužiti. Svojim odabirom smanjit ćete potrebu za energijom i resursima nužnim za proizvodnju novih uređaja.

Na što treba paziti kada kupujete rabljenu ili obnovljenu tehnologiju?

Prije svega, pazite od koga kupujete. Vjerojatno najbolji prvi izbor su ljudi (i općenito prodavači) koje poznajete i kojima vjerujete.