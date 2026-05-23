FOTO Zaštitari intervenirali na svečanosti Hrvatske vojske: Muškarac utrčao na pozornicu i prekinuo program

Tijekom svečanog koncerta organiziranog povodom obilježavanja 35. obljetnice povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde (ZNG) te ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije dogodio se incident kada je nepoznati muškarac utrčao na pozornicu.
Prema prvim informacijama muškarac se tijekom programa popeo na pozornicu, nakon čega su brzo reagirali zaštitari koji su ga udaljili pred okupljenim građanima i uzvanicima.
Incident se dogodio tijekom svečanog programa kojim se obilježava jedan od najvažnijih datuma u stvaranju Hrvatske vojske. Na događanju su sudjelovali brojni hrvatski branitelji, državni dužnosnici i građani.
Ranije tijekom dana u Zagrebu su položeni vijenci kod Spomenika domovini i zapaljene svijeće kod spomenika Franji Tuđmanu, čime je počelo obilježavanje 35. obljetnice povijesnog postrojavanja ZNG-a u Kranjčevićevoj ulici 1991. godine.
Ministar obrane Ivan Anušić tom je prilikom poručio kako je Hrvatska vojska danas u procesu “povijesne modernizacije” te istaknuo da će za nekoliko godina biti među najmodernijim manjim vojskama unutar NATO-a.
Za sada nema informacija je li muškarac priveden niti koji su bili motivi njegova izlaska na pozornicu.