Stotine tisuća novih aplikacija stižu na App Store. Evo o čemu se radi

To se nadovezuje na trend iz prošle godine u kojem su programeri stvorili čak 600 tisuća novih aplikacija. Ispostavilo se kako je porast povezan s time što alati umjetne inteligencije olakšavaju brže stvaranje mobilnih aplikacija.

App Store je u prvom tromjesečju ove godine bio preplavljen s 235.800 novih aplikacija, što je povećanje od 84 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Između 2016. i 2024. broj novih aplikacija pao je za 48 posto .

Kakve to veze ima s vibe kodiranjem?

Vibe kodiranje je korištenje generativne umjetne inteligencije za pisanje računalnog koda.

Andrej Karpathy, suosnivač OpenAI-ja, skovao je taj termin u veljači prošle godine, objašnjavajući na X-u: 'Postoji nova vrsta kodiranja koju nazivam vibe kodiranje, gdje se potpuno prepustite vibracijama, prihvaćate eksponencijalnosti i zaboravljate kako kod uopće postoji. To je moguće jer LLM-ovi (npr. Cursor Composer w Sonnet) postaju previše dobri.'

Međutim, Apple ne prima sve aplikacije nastale vibe kodiranjem. Navodeći sigurnosne probleme, Apple je pooštrio mjere protiv AI aplikacija, pa i uklonio ili blokirao pojedine aplikacije ili alate (kao što su Replit i Anything). Aplikacije i dalje moraju proći Appleov proces pregleda, koji uključuje provjeru zlonamjernog softvera, kršenja privatnosti i aplikacija koje pristupaju osjetljivim podacima poput vaše kamere, kontakata ili lokacije bez dopuštenja.

Apple je postavio smjernice za aplikacije koje je spreman pripustiti u App Store. Između ostalog, trebaju biti samostalne i ne smiju čitati ili pisati podatke izvan određenog područja spremnika, niti smiju preuzimati, instalirati ili izvršavati kod koji uvodi ili mijenja značajke ili funkcionalnost aplikacije, uključujući druge aplikacije.

Obrazovne aplikacije osmišljene za podučavanje, razvoj ili omogućavanje studentima testiranja izvršnog koda mogu, u ograničenim okolnostima, preuzeti kod ako ga se ne koristi u druge svrhe. Takve aplikacije moraju omogućiti korisniku potpuni pregled i uređivanja izvornog koda.

Prema Appleovim podacima, tim za pregled aplikacija u prosjeku obrađuje 90 posto prijava unutar 48 sati. Samo u posljednjih 12 tjedana tim je obradio više od 200 tisuća prijava aplikacija tjedno, održavajući prosječno vrijeme pregleda od 1,5 dana, piše Fast Company.