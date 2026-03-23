Zanimljivo otkriće: Arheolozi pronašli hrpu egipatskih bilješki iz svakodnevnog života

Arheolozi su u Egiptu pronašli više od 43.000 komadića keramike i kamena koje su drevni Egipćani koristili za svakodnevne bilješke prije više od 2000 godina.
Otkriće je rezultat projekta egipatskog ministarstva turizma i Sveučilišta u Tübingenu, u sklopu kojeg se prošle godine istraživao arheološki lokalitet Atribis. Prema riječima egiptologa Christiana Leitza, ti zapisi pokazuju 'iznenađujuće raznolik svakodnevni sadržaj' i pružaju izravan uvid u život stanovnika Atribisa.
U antičkim civilizacijama pisanje se često povezivalo s važnim dokumentima, poput političkih ili vjerskih tekstova. No ostrake (krhotine lončarije koje su se koristile kao podloga za pisanje) iz Atribisa pokazuju da su ga Egipćani koristili i za sasvim obične stvari: popise poreza, isporuke robe, kratke poruke, školske vježbe ili potvrde o kvaliteti žrtvenih životinja.
Takvi zapisi omogućuju povjesničarima da bolje razumiju njihovu svakodnevicu, a ne samo službene ili religijske događaje.
Različita razdoblja i jezici
Najstariji pronađeni zapisi potječu iz razdoblja Ptolemejaca (332. pr. Kr. do 30. pr. Kr.), posljednje faze starog Egipta prije dolaska Rimljana. Najnoviji tekstovi napisani su na arapskom jeziku i potječu iz razdoblja između 9. i 11. stoljeća.
Većina zapisa nastala je demotskim pismom, korištenim u administraciji tijekom ptolemejskog i rimskog razdoblja, ali pronađeni su i tekstovi na grčkom, kao i rjeđi zapisi hijeroglifima i arapskim pismom. Velik broj nalaza otkriven je tek nakon 2018. godine, kada su arheolozi proširili istraživanja u blizini hrama Ptolemeja XII. Na tom području pronađena je velika količina keramike, što je dovelo do otkrića desetaka tisuća novih ostraka.
Istraživači navode da bi ih moglo biti još, ali svaki pronađeni ulomak mora se digitalno zabilježiti, katalogizirati i detaljno analizirati, što istraživanje čini dugotrajnim procesom, piše Gizmodo.