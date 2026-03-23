Zanimljivo otkriće: Arheolozi pronašli hrpu egipatskih bilješki iz svakodnevnog života

Većina zapisa napisana je demotskim pismom, korištenim u administraciji tijekom ptolemejskog i rimskog razdoblja, ali pronađeni su i tekstovi na grčkom, kao i rjeđi zapisi hijeroglifima i arapskim pismom

Arheolozi su u Egiptu pronašli više od 43.000 komadića keramike i kamena koje su drevni Egipćani koristili za svakodnevne bilješke prije više od 2000 godina. Otkriće je rezultat projekta egipatskog ministarstva turizma i Sveučilišta u Tübingenu, u sklopu kojeg se prošle godine istraživao arheološki lokalitet Atribis. Prema riječima egiptologa Christiana Leitza, ti zapisi pokazuju 'iznenađujuće raznolik svakodnevni sadržaj' i pružaju izravan uvid u život stanovnika Atribisa.

U antičkim civilizacijama pisanje se često povezivalo s važnim dokumentima, poput političkih ili vjerskih tekstova. No ostrake (krhotine lončarije koje su se koristile kao podloga za pisanje) iz Atribisa pokazuju da su ga Egipćani koristili i za sasvim obične stvari: popise poreza, isporuke robe, kratke poruke, školske vježbe ili potvrde o kvaliteti žrtvenih životinja. Takvi zapisi omogućuju povjesničarima da bolje razumiju njihovu svakodnevicu, a ne samo službene ili religijske događaje.