Google predstavio Gemini Intelligence: Personalizirani AI za sve pametne telefone

Google tvrdi da će Gemini moći prepoznati informacije iz Gmaila, fotografija, bilješki i drugih aplikacija te ih pretvarati u konkretne akcije. Primjerice, sustav bi mogao pronaći popis literature iz studentskog maila i automatski dodati knjige u online košaricu ili pomoći korisniku rezervirati bicikl za trening bez ručnog prolaska kroz više aplikacija i obrazaca.

Kompanija sve snažnije gura ideju da Gemini više ne bude samo chatbot za odgovaranje na pitanja, nego osobni digitalni asistent koji razumije kontekst i samostalno izvršava zadatke kroz različite aplikacije.

Google ovog ljeta pokreće veliku nadogradnju Androida pod nazivom 'Gemini Intelligence', kojom želi pretvoriti pametne telefone iz klasičnih digitalnih alata u sustave koji samostalno obavljaju dio svakodnevnih zadataka korisnika. Nove AI funkcije prvo stižu na Samsung Galaxy i Pixel , a kasnije i na druge Androidove platforme, poput pametnih satova, automobila, naočala i prijenosnika, piše TechCrunch .

Zar i ti, sine Chrome?

Velik fokus stavljen je i na preglednik Chrome te će u njega krajem lipnja biti integriran Gemini. Umjesto klasičnog surfanja i otvaranja desetaka kartica, AI će moći sažimati sadržaj stranica, uspoređivati informacije između više web lokacija i automatski obavljati rutinske zadatke poput rezervacije termina ili parkinga.

Google paralelno nadograđuje i Android Autofill. Dosadašnje automatsko popunjavanje podataka sada prerasta u AI sustav koji razumije kontekst te može povlačiti informacije iz povezanih aplikacija kako bi korisnicima olakšao ispunjavanje dugih obrazaca na mobitelu. Kompanija naglašava da će ta funkcija biti opcionalna i da korisnici sami odlučuju žele li je aktivirati.

Rambler - personalizirani lektor

Veliku promjenu dobiva i glasovno tipkanje novom Geminijevom funkcijom pod nazivom Rambler. Cilj je omogućiti korisnicima da govore prirodno, sa zastajkivanjima, ponavljanjima i miješanjem jezika, dok AI u pozadini automatski pretvara govor u 'očišćen' i gramatički sređen tekst.

Google tvrdi da Rambler može razumjeti više jezika u istoj rečenici, uključujući kombinacije poput engleskog i hindija, te da se obrada zvuka odvija lokalno i u stvarnom vremenu bez pohranjivanja audiozapisa.

Widgeti po vašoj mjeri

Kompanija uvodi i AI-em generirane widgete funkcijom 'Create My Widget'. Korisnici će moći jednostavno opisati što žele vidjeti na početnom zaslonu, a Gemini će automatski generirati prilagođeni widget - primjerice za prehranu, vremensku prognozu prilagođenu biciklistima ili druge specifične potrebe.

Sve nove AI funkcije dolaze uz osvježeni dizajn Androida temeljen na novom vizualnom jeziku Material 3 Expressive. Google tvrdi da cilj nije samo moderniji izgled sustava, nego i sučelje koje korisnika manje opterećuje te bolje usmjerava pažnju.

AI više nije samo opcija

Cijeli projekt pokazuje koliko snažno Google želi pozicionirati Android kao AI platformu u trenutku u kojem se tehnološki divovi utrkuju u integraciji umjetne inteligencije u svakodnevni život korisnika. Umjesto pojedinačnih AI alata, kompanija sada pokušava stvoriti sustav u kojem uređaj sam preuzima dio digitalnog 'administrativnog posla' u pozadini.