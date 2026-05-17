Iran otvara novu frontu u Hormuzu: Ne vidi se na površini, ali svijet ovisi o tome

Nakon nafte, još jedan važan svjetski resurs mogao bi se naći na udaru Irana i to zbog činjenice da prolazi kroz Hormuški tjesnac.

Dok su stotine i tisuće tankera koji inače prolaze kroz Hormuški tjesnac, jasno vidljivi, drugi važan svjetski resurs skriva se ispod površine mora i mogao bi se naći na udaru Irana. Naime, kroz Hormuški tjesnac prolaze podmorski kabeli koji prenose goleme količine internetskog i financijskog prometa između Europe, Azije i Perzijskog zaljeva. Iran je, ohrabren uspjehom blokade Hormuškog tjesnaca, sad odlučio isto napraviti i s podmorskim kabelima. Kako piše CNN, ideja im je naplatiti najvećim tehnološkim tvrtkama 'prolazak prometa' kroz Hormuški tjesnac.

Zastupnici u iranskom parlamentu raspravljali su o planu koji bi mogao biti usmjeren na podmorske kabele, a glasnogovornik iranske vojke, Ebrahin Zolfaghari, na platformi X, objavio je kako će biti uvedene naknade za internetske kabele. Ideja je da velike tvrtke, poput Googlea, Microsofta, Mete i Amazona, plaćaju naknadu za licencu za prolaz kabela, a pravo na popravak i održavanje bit će dano isključivo iranskim tvrtkama. Problem je što nije jasno prolaze li ti kabeli zaista kroz iranske vode ili se pak nalaze u međunarodnim vodama. Osim toga, nije jasno kako bi točno iranski režim mogao prisiliti tehnološke divove da mu plaćaju naknadu, kad američke sankcije brane plaćanje Iranu. Unatoč tome, Iran prijeti i mogućim oštećivanjem kabela, što bi dovelo do poremećaja u globalnom prijenosu podataka i utjecati na stabilnost svjetskog interneta. Bilo kakav napad na podmorske kabele utjecao bi na puno više od same brzine interneta. Mogao bi uzrokovati poremećaje u bankarskim sustavima, vojnim komunikacijama, infrastrukturi umjetne inteligencije, ali i online igrama i uslugama streaminga. Analitičari pak smatraju kako je iranska prijetnja samo dio strategije demonstracije utjecaja i osiguranje opstanka aktualnog režima. Cilj im je zaprijetiti svjetskom gospodarstvu toliko visokom cijenom, da ih se nitko neće usuditi napasti. Usko grlo svjetskog interneta