NATO prvi put srušio ukrajinski dron iznad Baltika, Rusija odmah zaprijetila

NATO-ov borbeni avion F-16 prvi je put srušio dron za koji se vjeruje da je pripadao Ukrajini nakon što je ušao u estonski zračni prostor. Incident je izazvao novu diplomatsku napetost jer je Moskva odmah optužila baltičke države za pomaganje ukrajinskih napada i zaprijetila odmazdom
NATO-ov borbeni avion prvi je put srušio dron za koji se vjeruje da je pripadao Ukrajini nakon što je ušao u zračni prostor Estonije, što je izazvalo novu napetost između Rusije, Ukrajine i baltičkih država, javlja Euronews.
F-16 koji sudjeluje u NATO-ovoj misiji nadzora zračnog prostora Baltika oborio je letjelicu iznad juga Estonije. Estonski ministar obrane Hanno Pevkur izjavio je da je dron predstavljao sigurnosni rizik zbog svoje putanje.
'S obzirom na smjer kretanja odlučili smo da ga moramo srušiti', rekao je.
Dodao je da se vjeruje kako je dron izvorno bio namijenjen napadima na ciljeve u Rusiji.
Ukrajina se ispričala Estoniji
Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je incident i uputilo ispriku Estoniji i baltičkim saveznicima.
'Ispričavamo se Estoniji i svim našim baltičkim prijateljima zbog ovakvih nenamjernih incidenata', rekao je glasnogovornik Heorhij Tihij.
Ustvrdio je i da Rusija elektroničkim ratovanjem namjerno preusmjerava ukrajinske dronove prema Baltiku. 'Moskva to radi namjerno, uz pojačanu propagandu', rekao je.
Moskva zaprijetila Baltiku
Ruska vanjska obavještajna služba SVR optužila je Ukrajinu da priprema napade na Rusiju s teritorija baltičkih država i zaprijetila odmazdom.
Moskva tvrdi da je Latvija dopustila Ukrajini korištenje svog teritorija za lansiranje dronova, što su i Riga i Kijev odmah demantirali.
Latvijska premijerka Evika Siliņa poručila je da Latvija nikada nije dala takvo dopuštenje. 'Rusija je agresor, a Ukrajina ima pravo braniti se', rekla je.
Rusija prijeti ‘centrima odlučivanja’
SVR je u priopćenju zaprijetio da su 'koordinate centara odlučivanja na teritoriju Latvije dobro poznate'. Dodali su i da članstvo Latvije u NATO-u 'neće zaštititi one koji pomažu teroristima'.
Slične prijetnje Moskva posljednjih godina redovito koristi protiv Ukrajine i zapadnih saveznika.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je upozorio da Rusija priprema nove raketne i dron napade na političke i vojne ciljeve koje Kremlj naziva 'centrima odlučivanja'.