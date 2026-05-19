NATO prvi put srušio ukrajinski dron iznad Baltika, Rusija odmah zaprijetila

NATO-ov borbeni avion prvi je put srušio dron za koji se vjeruje da je pripadao Ukrajini nakon što je ušao u zračni prostor Estonije, što je izazvalo novu napetost između Rusije, Ukrajine i baltičkih država, javlja Euronews.

F-16 koji sudjeluje u NATO-ovoj misiji nadzora zračnog prostora Baltika oborio je letjelicu iznad juga Estonije. Estonski ministar obrane Hanno Pevkur izjavio je da je dron predstavljao sigurnosni rizik zbog svoje putanje.

'S obzirom na smjer kretanja odlučili smo da ga moramo srušiti', rekao je.

Dodao je da se vjeruje kako je dron izvorno bio namijenjen napadima na ciljeve u Rusiji.