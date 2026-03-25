Meta i YouTube moraju platiti 3 milijuna dolara: Kod djevojke stvorili psihičke probleme

Meta i YouTube uzrokovali su kod 20-godišnje Amerikanke ovisnost o internetu, anksioznost, tjelesnu dismorfiju i suicidalne misli, presudila je porota u Los Angelesu. Ovo je prva presuda koja je utvrdila krivicu tech kompanija za posljedice korištenja društvenih mreža
Viši sud okruga Los Angeles presudio je kako su Meta i YouTube odgovorni po svim točkama optužnice za namjerno stvaranje ovisnosti i narušavanje mentalnog zdravlja 20-godišnjakinje iz Kalifornije.
Presuda bi mogla biti presedan za stotine slučajeva u kojima se navodi da bi tehnološke kompanije trebale odgovarati za štetne posljedice korištenja njihovih usluga i aplikacija. To bi, pak, moglo dovesti do promjena u načinu na koji društvene mreže funkcioniraju, piše CNN.
Porota je zaključila da su Meta i YouTube znali da je dizajn njihovih platformi opasan za mentalno zdravlje korisnika, zbog čega su prouzročili značajnu štetu.
Podijeljena odgovornost
Amerikanka i njena majka tužile su Metu, Googleov YouTube, Snap Inc. (vlasnika Snapchata, op.a.) i TikTok, pod optužbom za stvaranje ovisnosti o internetu te uzrokovanje anksioznosti, tjelesne dismorfije i suicidalnih misli.
Nakon sedmotjednog suđenja i osmodnevnog vijećanja, porota je naložila Meti i YouTubeu isplatu tri milijuna dolara odštete. Porotnici su utvrdili da Meta snosi 70 posto, a YouTube 30 posto odgovornosti za ozljede koje si je djevojka nanijela. Moguće je da će tvrtke morati platiti i dodatnu odštetu u još neutvrđenom iznosu.
"Ova je presuda veća od jednog slučaja. Godinama su vlasnici društvenih mreža stvarali profit ciljajući djecu dok su prikrivali svoje ovisničke i opasne značajke. Današnja presuda je referendum, od porote do cijele industrije, koji pokazuje da je stiglo vrijeme za preuzimanje odgovornosti", priopćili su odvjetnici tužiteljica.