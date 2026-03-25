Meta i YouTube moraju platiti 3 milijuna dolara: Kod djevojke stvorili psihičke probleme

Viši sud okruga Los Angeles presudio je kako su Meta i YouTube odgovorni po svim točkama optužnice za namjerno stvaranje ovisnosti i narušavanje mentalnog zdravlja 20-godišnjakinje iz Kalifornije.

Presuda bi mogla biti presedan za stotine slučajeva u kojima se navodi da bi tehnološke kompanije trebale odgovarati za štetne posljedice korištenja njihovih usluga i aplikacija. To bi, pak, moglo dovesti do promjena u načinu na koji društvene mreže funkcioniraju, piše CNN.

Porota je zaključila da su Meta i YouTube znali da je dizajn njihovih platformi opasan za mentalno zdravlje korisnika, zbog čega su prouzročili značajnu štetu.