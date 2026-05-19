Oglasio se Mateša: 'Nemam što skrivati, supruga mi je na rubu živčanog sloma'

Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša tvrdi da nema nikakvih službenih saznanja o navodnim izvidima istražitelja protiv njega i njegove supruge te poručuje da nema što skrivati

Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša tvrdi da nema nikakvih saznanja o navodnim izvidima istražitelja protiv njega i njegove supruge Blanke te poručuje da su svi dokumenti vezani uz njegova službena putovanja i dalje u prostorijama HOO-a. 'Ja nemam što skrivati', rekao je Mateša u razgovoru za Sportske novosti, komentirajući informacije objavljene u Dnevniku Nove TV.

‘Nitko nije došao pregledati moje papire’ Mateša tvrdi da ne zna o kakvim se točno izvidima radi. 'Koliko sam upoznat, od barem desetak ljudi u HOO-u traženi su materijali o službenim putovanjima i troškovima, ali sve što se odnosi na moja putovanja i dalje stoji u našim prostorijama', rekao je. 'Nitko nije došao pročešljati moje materijale. Ne znam o kakvim se to izvidima radi', dodao je.

‘Nisam toliko siromašan da koristim novac HOO-a’ Navode o mogućim nepravilnostima vezanim uz službeni automobil, dnevnice i putne karte Mateša odbacuje. 'Hvala Bogu, nisam toliko siromašan da bih novac HOO-a morao koristiti za obiteljska ili neka druga putovanja', rekao je. Dodao je da je njegova supruga zbog svega 'na rubu živčanog sloma'.