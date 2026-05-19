Oglasio se Mateša: 'Nemam što skrivati, supruga mi je na rubu živčanog sloma'

Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša tvrdi da nema nikakvih saznanja o navodnim izvidima istražitelja protiv njega i njegove supruge Blanke te poručuje da su svi dokumenti vezani uz njegova službena putovanja i dalje u prostorijama HOO-a.
'Ja nemam što skrivati', rekao je Mateša u razgovoru za Sportske novosti, komentirajući informacije objavljene u Dnevniku Nove TV.
‘Nitko nije došao pregledati moje papire’
Mateša tvrdi da ne zna o kakvim se točno izvidima radi.
'Koliko sam upoznat, od barem desetak ljudi u HOO-u traženi su materijali o službenim putovanjima i troškovima, ali sve što se odnosi na moja putovanja i dalje stoji u našim prostorijama', rekao je.
'Nitko nije došao pročešljati moje materijale. Ne znam o kakvim se to izvidima radi', dodao je.
‘Nisam toliko siromašan da koristim novac HOO-a’
Navode o mogućim nepravilnostima vezanim uz službeni automobil, dnevnice i putne karte Mateša odbacuje. 'Hvala Bogu, nisam toliko siromašan da bih novac HOO-a morao koristiti za obiteljska ili neka druga putovanja', rekao je.
Dodao je da je njegova supruga zbog svega 'na rubu živčanog sloma'.
‘Od čega da se branim?’
Mateša kaže da protiv njega zasad nema nikakvog službenog postupka. 'Nitko me službeno nije zvao, nitko me ništa nije pitao. Ne znam od čega i kako da se branim', rekao je.
'Piše se da se vrše izvidi, ali nema konkretne informacije ni konkretnog izvora', dodao je.
O Krajaču: ‘Nitko nije tražio glasanje’
Komentirao je i slučaj glavnog tajnika HOO-a Siniše Krajača, oko kojeg su posljednjih dana rasle tenzije unutar vrha hrvatskog sporta.
'Na sjednici nitko nije postavio pitanje glasanja o povjerenju Krajaču', tvrdi Mateša.
'O njegovim navodnim nedopuštenim radnjama ja osobno ne znam ništa. Dokaže li se da je nečega bilo, sve će izaći na vidjelo', rekao je.