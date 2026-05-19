Oglasio se Mateša: 'Nemam što skrivati, supruga mi je na rubu živčanog sloma'

M. Šu.

19.05.2026 u 22:10

Blanka i Zlatko Mateša Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL
Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša tvrdi da nema nikakvih saznanja o navodnim izvidima istražitelja protiv njega i njegove supruge Blanke te poručuje da su svi dokumenti vezani uz njegova službena putovanja i dalje u prostorijama HOO-a.

'Ja nemam što skrivati', rekao je Mateša u razgovoru za Sportske novosti, komentirajući informacije objavljene u Dnevniku Nove TV.

‘Nitko nije došao pregledati moje papire’

Mateša tvrdi da ne zna o kakvim se točno izvidima radi.

'Koliko sam upoznat, od barem desetak ljudi u HOO-u traženi su materijali o službenim putovanjima i troškovima, ali sve što se odnosi na moja putovanja i dalje stoji u našim prostorijama', rekao je.

'Nitko nije došao pročešljati moje materijale. Ne znam o kakvim se to izvidima radi', dodao je.

Zlatko Mateša Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL

‘Nisam toliko siromašan da koristim novac HOO-a’

Navode o mogućim nepravilnostima vezanim uz službeni automobil, dnevnice i putne karte Mateša odbacuje. 'Hvala Bogu, nisam toliko siromašan da bih novac HOO-a morao koristiti za obiteljska ili neka druga putovanja', rekao je.

Dodao je da je njegova supruga zbog svega 'na rubu živčanog sloma'.

Blanka Mateša Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL

‘Od čega da se branim?’

Mateša kaže da protiv njega zasad nema nikakvog službenog postupka. 'Nitko me službeno nije zvao, nitko me ništa nije pitao. Ne znam od čega i kako da se branim', rekao je.

'Piše se da se vrše izvidi, ali nema konkretne informacije ni konkretnog izvora', dodao je.

O Krajaču: ‘Nitko nije tražio glasanje’

Komentirao je i slučaj glavnog tajnika HOO-a Siniše Krajača, oko kojeg su posljednjih dana rasle tenzije unutar vrha hrvatskog sporta.

'Na sjednici nitko nije postavio pitanje glasanja o povjerenju Krajaču', tvrdi Mateša.

'O njegovim navodnim nedopuštenim radnjama ja osobno ne znam ništa. Dokaže li se da je nečega bilo, sve će izaći na vidjelo', rekao je.

