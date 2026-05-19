Tijekom ispitivanja nije šutio: Osumnjičeni Aleksić detaljno iznosio obranu

Na sud ga je dovelo nekoliko do zuba naoružanih policajaca oko 14 sati. Činjenica da se zadržao oko dva sata ne govori ništa. Glasnogovornica suda uskoro bi se trebala obratiti javnosti kada će biti poznato više detalja o tome kako se osumnjičenik branio, javlja RTL.

Sigurno neće otkriti sve, ali će reći hoće li ŽDO tražiti određivanje pritvora za njega o čemu će odlučivati Županijski sud. Aleksiću je jučer određen odvjetnik po službenoj dužnosti, ali on se jučer odlučio povući. Danas mu je dodijeljena druga odvjetnica. Nije poznato koliko će se ona zadržati na slučaju.

U Drnišu će poslijepodne biti pokopan 19-godišnji Luka Milovac. Prije pogreba u srednjoj školi koju je pohađao održana je komemoracija, a u Drnišu je proglašen dan žalosti.