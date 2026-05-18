Novootkriveni asteroid proletjet će večeras neugodno blizu Zemlje

Asteroid nazvan 2026JH2 otkriven je 10. svibnja i pripada klasi asteroida Apollo. Radi se o asteroidima koji kruže oko Sunca po putanjama koje se sijeku sa Zemljinom orbitom oko Sunca. Znanstvenici procjenjuju kako asteroid potječe iz asteroidnog pojasa koji se proteže između Marsa i Jupitera.

Iako iz Europske svemirske agencije ističu kako će a steroid veličine autobusa proći pored Zemlje na udaljenosti nešto većoj od 91 tisuću kilometara , straha od potencijalnog udara nema.

U trenutku prolaska pored Zemlje, 2026JH2 bit će na oko četvrtinu prosječne udaljenosti između Zemlje i Mjeseca odnosno oko dva i pol puta većoj udaljenosti od one na kojoj kruže sateliti.

Očekuje se da bi asteroid trebao proletjeti pored Zemlje nešto prije 23 sata (22:58) po našem vremenu.

Juan Luis Cano iz ESA-inog ureda planetarne obrane pojasnio je kako se ovakvi bliski susreti događaju relativno često te da nema razloga za brigu.

Ni jedan asteroid za koji znanstvenici trenutačno znaju, ne predstavlja rizik za Zemlju, no ne mogu isključiti mogućnost da bi se neki od asteroida koje za sad nisu primijetili, mogli naći na putanji prema Zemlji.

Za one koji bi željeli promatrati 2026JH2 tijekom njegovog prolaska, astronomi ističu kako će njegova svjetlost biti preslaba za promatranje golim okom. No, ako imate mali teleskop i možete pronaći tamno mjesto, možete ga pokušati pronaći. Za one koji to ne mogu, djelomični prijenos bliskog prolaska mogu pratiti uživo putem Virtual Telescope Projecta.