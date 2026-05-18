Dalić objavio popis za Svjetsko prvenstvo i objasnio svoje odluke. 'Sad je kasno...'

Zlatko Dalić objavio je danas preliminarni popis za Svjetsko prvenstvo, a konačni mora poslati do 1. lipnja. No, ne očekuje se da će biti nekih promjena.
Popis igrača za Svjetsko prvenstvo:
VRATARI: Dominik Livaković, Ivor Pandur, Dominik Kotarski
BRANIČI: Joško Gvardiol, Luka Vušković, Josip Šutalo, Marin Pongračić, Duje Ćaleta-Car, Martin Erlić, Josip Stanišić, Kristijan Jakić
VEZNI: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Petar Sučić, Nikola Moro, Mario Pašalić, Martin Baturina, Nikola Vlašić, Luka Sučić, Toni Fruk, Ivan Perišić, Marco Pašalić
NAPAD: Andrej Kramarić, Ante Budimir, Petar Musa, Igor Matanović
PRETPOZIVI: Lovro Majer, Franjo Ivanović, Dion Drena Beljo, Ivan Smolčić, Karlo Letica, Adrian Segečić, Luka Stojković
13:49
Završila je presica.
13:46
Petković?
Oporavio se, a onda mu se ponovno dogodila ozljeda. Čuli smo se, pričali smo o njegovom stanju, ali stalno je ozlijeđen i nije mogao ući u formu koja bi bila konkurentna ovim igračima. Ne igra, ozlijeđen je, ima dosta problema i nije mogao biti tu.
13:45
Što mislite o Josipu Mišiću?
Kapetan Dinama, nositelj igre i najvažniji igrač. To je pokazao i Boban koji ga je ostavio nakon što je otpisao neke druge igrače. Imali smo neka mlađa rješenja, a kad ga nisam ranije zvao, sad je kazno. Bili su tu Brozović, Rakitić i Kovačić, tad ga nismo zvali, a sad je vrijeme za neke mlađe igrače. Kad ga nisam prije zvao, sad nisam o tome razmišljao.
13:43
Brine li vas nešto?
Strah me igrača koji se vraćaju na SP nakon ozljeda. To su trojica; Luka je tu, Kovačić i Gvardiol. Oni svi mogu pomoći i vjerujem da hoće, ali moramo bit oprezni u tome. Na meni i stožeru je da kroz pripreme procijenimo kakvi su i koliko su spremni za SP.
13:41
Kako ste zadovoljni s Vuškovićem?
Jedan od najboljih igrača u Bundesligi. Sazrio je, on će biti nositelj reprezentacije uz Gvardiola idućih petnaest godina.
13:40
Hoćete li igrati s tri ili četiri u obrani?
Imamo sjajne stopere. Za Englesku radimo pripremu da igramo s trojicom. Kako smo prošlih godina imali najjaču veznu liniju u svijetu, sad imamo odlične stopere. Moramo biti čvrsti, moćni i jaki, a prema naprijed ćemo uvijek nešto dati. Pokušat ćemo igrati s oba sistema.
13:37
S kojim rezultatom biste bili zadovoljni na SP-u?
Proći skupinu. Prvo to, a onda ćemo vidjeti. Ja sam optimist, sretan sam s onim što smo odigrali u Americi na prijateljskim utakmicama, napravili smo puno dobrih stvari i dobili smo neke igrače poput Martina Baturine koji igra fantastično. Imamo tešku grupu; tu je Engleska koja želi biti svjetski prvak, ali ni Gana ni Panama nisu ništa manje izazovne. Osnovni cilj je proći grupu, a onda ćemo korak po korak.
13:37
Kakva je situacija s Modrićem?
Trenira s maskom, dobro je. Možda mu je ovaj odmor dobro došao. Vidjet ćemo njegovo stanje, ali ja ne sumnjam u njega. Vjerujem da će biti u dobroj formi.
13:36
Tko će biti dio vašeg stožera?
To ću dogovoriti s predsjednikom. Ja bih htio da tu bude Olić, šest godina je sa nama, ali to je tema za predsjednika.
13:36
Situacija s Majerom?
Nažalost, on od zadnjeg okupljanja u Americi nije započeo nijednu utakmicu. Žao mi je, sigurno je da će se on vratiti, njegov status u klubu je utjecao na to da nije u popisu. Žao mi je zbog puno igrača, ali moram raditi popis.