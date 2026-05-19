Stigla je dobrodošla promjena: Google je napokon redizajnirao ikone

Sada se čini da Google tiho priznaje kako to možda ipak nije bila najbolja ideja .

Google je tada praktički izbrisao vizualni identitet pojedinih aplikacija i zamijenio ga generičkim oblicima sastavljenima od četiri korporativne boje kompanije. Ako ste dovoljno pažljivo gledali, mogli ste prepoznati obris dokumenta kod Docsa ili kameru kod Meeta . Problem je bio što su na prvi pogled sve ikone izgledale gotovo isto.

Prije otprilike pet godina Google je odlučio 'osvježiti' ikone svojih aplikacija i servisa uključujući Google Drive , Google Meet , Google Calendar i ostatak ekosustava. Reakcija interneta bila je gotovo univerzalno negativna, i to s dobrim razlogom.

Promjena je prvo primijećena na novoj ikoni za Google Maps, koja je dobila više dubine i jasniji vizualni identitet, iako i dalje koristi Googleove prepoznatljive boje i pin simbol. Nakon toga je portal 9to5Google otkrio da stiže širi redizajn cijelog seta aplikacija, a sada se nove ikone polako počinju pojavljivati korisnicima.

Najlakše ih je zasad primijetiti u Gmailovom 'app switcheru' u gornjem desnom kutu, gdje su nove verzije već aktivne. Istovremeno, neke aplikacije još uvijek prikazuju stare ikone kada ih otvorite, što sugerira da Google nove ikone korisnicima donosi postupno. Dio korisnika iPhonea već ih je, naime, dobio. Razlika je odmah vidljiva.

Nove ikone ponovno imaju jasnije oblike i međusobno se lakše razlikuju bez potrebe da zurite nekoliko sekundi u ekran pokušavajući pogoditi otvarate li Drive, Meet ili Calendar. Google očito pokušava zadržati svoj vizualni identitet, ali uz malo više funkcionalnosti i manje minimalističkog korporativnog eksperimentiranja.

Zanimljivo je i da novi dizajn podsjeća na nedavno predstavljene 3D emojije koje je Google prikazao kao dio Androida 17 - više volumena, više kontrasta i manje sterilnog dizajna koji je dominirao proteklih godina.

Ako još ne vidite nove ikone, isporuka nadogradnje očito ide postupno, no s obzirom na to da se promjene već pojavljuju na više računa i platformi, prilično je jasno da Google ovaj put ide na puni redizajn cijelog ekosustava, piše Engadget.