Policija objavila detalje uhićenja ubojice, Nobilo prozvao DORH: To je van pameti!

Policijska uprava Šibensko-kninska objavila je u ponedjeljak ujutro da je uhićen osumnjičeni za ubojstvo mladića u Drnišu. Osumnjičeni 50-godišnji Kristijan Aleksić u subotu navečer je u Drnišu na pragu svoje kuće ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavljao pizzu. Aleksić je od ranije poznat policiji te je već osuđivan zbog ubojstva.

"Osumnjičeni 50-godišnjak je uhićen te priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u tijeku", objavila je Policijska uprava Šibensko-kninska na svojim internetskim stranicama. Kako neslužbeno doznaje Slobodna Dalmacija Aleksić je uhvaćen stotinjak metara od mjesta nesreće, u žbunju pokraj lokalne pečenjarnice. Kako pak doznaje Dalmatinski portal mještani kažu kako se vraćao preko pruge i grmlja prema kući. Vidi se i zgažena trava uz prugu. Prema njihovim riječima, navodno je posipao papar iza sebe kako bi omeo trag policijskim belgijskim ovčarima koji su ga hvatali.

12:30 Odvjetnik specijaliziran za kazneno pravo Ljubo Pavasović Visković za tportal je dao svoju, poprilično depresivnu dijagnozu: on tumači da tragedija vrlo teško mogla biti spriječena. 'Što se tiče institucija, one su ovog čovjeka osudile za ubojstvo na kaznu od 14 godina zatvora, što je iznimno stroga kazna ako se zna da je kao počinitelj imao tek osamnaest napunjenih godina. Koliko god u ovom trenutku to ružno zvučalo, radi se o nedvojbenoj istini', kaže Pavasović Visković za tportal. >>>Opširnije pročitaj ovdje

Ovdje je uhićen ubojica iz Drniša Izvor: Screenshot / Autor: Dalmatinski portal

12:25 Nobilo o ubojstvu u Drnišu: Van pameti! Odvjetnik Anto Nobilo komentirao je za Slobodnu Dalmaciju informacije da je Aleksić bio osuđen za brutalno ubojstvo djevojke 1994. godine te da mu je policija 2023. godine u kući pronašla oružje i protiv njega podigla kaznenu prijavu, a DORH optužnicu - i unatoč tome mu do danas suđenje nije počelo i bio je na slobodi. On je 2023. godine morao pasti u pritvor. I tijekom suđenja je morao biti u pritvoru, jer je tu opasnost od ponavljanja djela. Ako netko tko je počinio tako veliko kazneno djelo, kao što je ubojstvo, nakon izlaska iz zatvora, odmah ili relativno brzo, počini novo kazneno djelo, kao što je to s oružjem, to ukazuje da je on sklon vršenju kaznenih djela i da postoji opasnost da će počiniti isto ili teže kazneno djelo. To je školski primjer gdje se određuje pritvor. 'On je, dakle, sklon izrađivanju i prerađivanju oružja da bi izvršio ubojstva, i oni kad nađu novo, prerađeno oružje, ne reagiraju i ne stavljaju ga u pritvor?! To je van pameti, i to je apsolutno greška tužiteljstva, odnosno državnog odvjetništva, smatra Nobilo. 11:20 Grad Drniš i dalje je u šoku nakon ubojstva 19-godišnjeg dostavljača pizze, gradonačelnik Tomislav Dželalija rekao je u ponedjeljak kako su građani proveli dvije neprespavane noći, dok će u utorak biti proglašen Dan žalosti i održan pogreb stradalog mladića. >>Ovdje opširnije 11:15 Vezanih ruku na leđima, policija je oko 10.30 sati odvela osumnjičenog Kristijana Aleksića u policijski kombi.

Privođenje Kristijana Aleksića Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL

11:00 Povodom ubojstva u Drnišu, ali i policijske akcije koja je uslijedila, javnosti se iz Rovinja obratio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. "To je velika tragedija", rekao je Božinović i dodao: "Hrvatska policija je opremljena i svatko mora znati da će biti pronađen". >>>Detaljnije ovdje 10.30 Psihijatar Ante Bagarić komentirao je u emisiji 'Novi dan' N1 televizije brutalno ubojstvo mladića u Drnišu, koje je počinio ranije osuđeni ubojica Kristijan Aleksić, upozorivši da se u ovom slučaju ne radi primarno o psihijatrijskom poremećaju. >>>Ovdje pročitaj detaljnije 10.15 Kako neslužbeno doznaje Index, Kristijan Aleksić uhićen je bez odjeće. 10.10 Nakon uhićenja Kristijana Aleksića, 50-godišnjaka osumnjičenog za ubojstvo 19-godišnjaka u Drnišu, na lokaciji na kojoj ga je policija svladala vidljivi su tragovi noćne potrage. Kako prenosi Dalmatinski portal ostaci policijske trake i zelena profesionalna vezica ostali su na mjestu na kojem je, prema dostupnim informacijama, okončana višesatna potraga za osumnjičenikom. Pogledajte i fotografije s mjesta uhićenja koje je objavio Dalmatinski portal.

Ovdje je uhićen ubojica iz Drniša Izvor: Screenshot / Autor: Dalmatinski portal

09.40 Kako neslužbeno doznaje Slobodna Dalmacija, Aleksića je locirao dron noćas oko 2.30 u ulici Krš, koja se nalazi u blizini njegove adrese stanovanja. Pretpostavlja se da je išao kući i naletio na patrolu ATJ-a Lučko, koja ga je zaustavila i uhitila. Slobodna doznaje da nije pružao otpor prilikom uhićenja. 09:15 ​Policija se oglasila Policijski službenici su noćas na području Drniša, na prilazu u grad, u 2.30 sati uočili osumnjičenog 50-godišnjaka za kojim se tragalo. Brzom reakcijom policijskih službenika osumnjičeni je svladan uz uporabu sredstava prisile - tjelesna snaga i sredstva za vezivanje. Pregledom 50-godišnjaka pronađeno je vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 cm. 50-godišnjak je doveden u prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje. U potrazi za počiniteljem kaznenog djela ubojstva sudjelovao je maksimalan broj policijskih službenika, službenih pasa tragača, uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući helikopter i bespilotne letjelice (dronovi).

09.00 Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinović dat će izjavu u 11 sati u Rovinju za medije vezano uz uhićenje bjegunca – osumnjičenog za ubojstvo u Drnišu. 08.00 U ponedjeljak u Drnišu nema nastave Šibensko-kninska županija, kao osnivač škola u Drnišu, donijela je odluku da u ponedjeljak u drniškim školama neće biti održana nastava u osnovnim i srednjim školama. Grad Drniš, kao osnivač Dječjeg vrtića Drniš, donio je odluku da vrtići neće raditi.

Policija u Drnišu Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL