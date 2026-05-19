Google unosi potencijalno važne promjene u Gemini, pogledajte o čemu se radi

Google mijenja način na koji izračunava tjedna ograničenja korištenja svog modela umjetne inteligencije Gemini.

Kako je detaljno opisano u Googleovom dokumentu za podršku, nova ograničenja korištenja temeljena na računanju uključuju čimbenike kao što su složenost vašeg upita, značajke koje koristite (poput generiranja slika i videa, dubinskog istraživanja i korištenja Pro i proširenog razmišljanja ili modela Deep Think) i duljina razgovora.

Google napominje kako će plaćeni korisnici biti manje ograničeni nego besplatni korisnici.

Pretplatnici na Google AI Plus moći će Gemini koristiti dvostruko više nego oni koji ne plaćaju pretplatu. Pretplatnici na AI Pro moći će koristiti četiri puta više, dok će pretplata na AI Ultra korisnicima donijeti 20 puta više mogućnosti.

Ograničenja temeljena na računanju za Gemini bit će osvježavana svakih pet sati dok se ne dosegne tjedno ograničenje.

Prije su se ograničenja korištenja Geminija temeljila na broju zahtjeva dnevno.

Na primjer, korisnici Google AI Pro dobivali su do 100 upita Gemini Pro 3.1 dnevno, bez obzira na to koliko su upiti bili komplicirani.

Google povlači ovaj potez manje od mjesec dana nakon što je GitHub revidirao svoje planove za Copilot. Prešli su sa starog modela 'premium jedinica zahtjeva' na 'AI kredite' na temelju stvarnih tokena korištenih tijekom AI razmjena.

Promjene dolaze u trenutku kada se veliki pružatelji AI usluga bore kako bi održali korak sa zahtjevima sve moćnijih agentskih značajki, koje mogu stvoriti podagente sposobne progutati desetke tisuća tokena temeljem jednog zahtjeva.

Suprotstavljajući se trendu, Anthropic je nedavno udvostručio ograničenja Claude Codea za svoje planove Claude Pro i Max, ali tek nakon što je potpisao ugovor sa SpaceX-om o povećanju računalnih kapaciteta.

Ipak, tijekom prošlog mjeseca priznali su kako trenutne pretplate Claude Pro i Maxa nisu pogodne za značajke poput Claude Codea i Coworka, piše PC World.