Što donosi sljedeći Apple Watch? Insajderi najavljuju dugo tražen senzor

Apple već od 2025. nudi upozorenja na moguće znakove hipertenzije putem watchOS-a 26, no ta funkcija ne mjeri stvarni krvni tlak poput klasičnih tlakomjera. Umjesto toga, sat prati dugoročne trendove i pomoću senzora te algoritama procjenjuje postoje li znakovi povišenog tlaka.

Apple za novi Apple Watch navodno razvija funkciju praćenja krvnog tlaka. Prema izvješću Digitimesa , značajka je trenutno na razmatranju pri američkoj Agenciji za hranu i lijekove (FDA).

Novi sustav mogao bi donijeti naprednije praćenje zdravlja, vjerojatno uz novu generaciju senzora koja bi se mogla pojaviti na budućem modelu Apple Watch Ultra 4 tijekom 2026. godine. To bi bio prvi veći zdravstveni hardverski napredak Apple Watcha nakon modela Series 8.



Točan način rada nove funkcije još nije poznat, ali stručnjaci smatraju da Apple pokušava napraviti korak prema preciznijem i korisnijem praćenju krvnog tlaka bez potrebe za klasičnom manšetom. Kompanija, piše Digital Trends, već godinama ulaže u zdravstvene tehnologije, uključujući istraživanja neinvazivnog mjerenja glukoze u krvi, no upravo bi praćenje krvnog tlaka moglo biti sljedeća velika funkcija koja će pametne satove dodatno približiti medicinskim uređajima.

