Godinama nakon Snapchata, Instagram je omogućio nestajuće fotografije

Nakon što su od njih 'posudili' Stories, Instagram ponovno cilja na značajku karakterističnu za Snapchat: nestajuće fotografije.

Instants su fotografije koje možete podijeliti s prijateljima, a koje nestaju nakon što ih otvorite.

Iako ih vaši prijatelji neće moći spremiti, mogu reagirati i odgovoriti. I vaše i njihove poruke ove vrste idu pod izravne poruke.

Međutim, svi Instants koje podijelite ne nestaju s vašeg korisničkog računa: u Instagramu kažu kako ostaju u arhivi do godinu dana, koju možete ponovno podijeliti na Stories ako želite.

Za razliku od Snapchata, umjesto odabira pojedinačnih kontakata i grupa s kojima ćete dijeliti ove kratkotrajne slike, Instagram nudi dvije opcije: Close Friends (popis korisnika Instagrama koje ste odredili kao takve) i uzajamni (pratitelji koje pratite).

Potonje se u aplikaciji naziva Friends i prvi su izbor koji Instagram predstavlja kada vas poziva na slanje Instants.

Drugim riječima, prilično je lako slučajno poslati Instant poruku doslovno svima koje pratite, a koji vas također prate.

Nekima će to odgovarati, nekima neće. Stoga provjerite znate li kome idu poruke prije no što potvrdite slanje putem Instants.

Kako isprobati Instants na Instagramu?

Instants su smještene u vašim izravnim porukama, ali na nezgodnom mjestu. Naći ćete ih u donjem desnom kutu, u kartici koja iskoči na zaslonu.

Kada ju dodirnete, moći ćete vidjeti sve Instants poruke koje su vam poslane. Ako ih nemate, pokrenite sučelje kamere za Instants.

Najvažniji element ovdje je na dnu. Prema zadanim postavkama vidjet ćete Friends, što znači kako će vaš Instants poruka ići svim vašim međusobnim kontaktima. Ako želite prebaciti na Close Friends, kucnite Friends i zatim Close Friends.

Instagram ovdje daje mogućnost brzog uređivanja popisa bliskih prijatelja ako želite napraviti bilo kakve promjene, uključujući brisanje cijelog popisa, ali imajte na umu kako su sve promjene koje ovdje napravite trenutne.