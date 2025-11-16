Želite da vaše dijete manje bulji u ekran? Preispitajte ove navike i običaje

Roditeljima može biti izazov ograničiti to jer se toliko posla odvija online. Ali prakticiranjem umjerenosti mogu pokazati djeci pametne tehnološke navike i beskonačno skrolanje zamijeniti spavanjem, druženjem s prijateljima uživo, vježbanjem, čitanjem...

Prema studiji objavljenoj 2024. godine , jedan od najjačih prediktora toga koliko će dijete provesti pred ekranom je vrijeme koje su pred ekranom proveli roditelji.

Može li odgovor pričekati?

Teško se odvojiti od uređaja kada smo preplavljeni naizgled hitnim zahtjevima: vremenski osjetljivom e-poštom, porukama šefa, pozivima daleke obitelji ili liječničke ordinacije.

Možete to pokušati riješiti tako što ćete postaviti pitanje je li na poruku ili obavijest doista nužno smjesta odgovoriti. Ako je odgovor negativan (što će najčešće biti slučaj), ostavite ih za kasnije.

Zapitajte se: 'Je li ovo potrebno upravo sada? Je li hitno?' Ako nije, sačuvajte tu obavezu za neki drugi put.

Kad morate posegnuti za mobitelom, objasnite djetetu zašto to činite

Nikome nije ugodno kad u društvu izvadite pametni telefon i počnete prčkati po njemu. Time šaljete poruku osobi s kojom ste u interakciji da je manje važna, što djeca teško prihvaćaju jer žele punu roditeljsku pozornost.

Naročito je to problem kad je riječ o maloj djeci i adolescentima. Ako morate koristiti tehnologiju pred djecom, recite im što činite i zašto vam je to važno. Možda dajte i procjenu koliko ćete dugo biti zabavljeni uređajem. Nemojte zaboraviti kompenzirati to kvalitetnim vremenom provedenim skupa kasnije tijekom dana.

Neka vrijeme provedeno na uređaju bude istinski korisno

Manje se usredotočite na procjenu količine vremena provedenog pred ekranom, već na kvalitetu. Možda vam je tjedni videopoziv preko FaceTimea s rođakom u inozemstvu izvor zadovoljstva, ali primjećujete da vam gledanje serija epizodu za epizodom ometa san?

Možete prilagoditi vrijeme provedeno pred zaslonom. Važnim sadržajima dajte veći prioritet, a manje važne rasporedite u vrijeme u kojem vas neće ometati ili ih u potpunosti ukinite.