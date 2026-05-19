Tužili Disney zbog tehnologije prepoznavanja lica

Miroslav Wranka

19.05.2026 u 13:28

Izvor: EPA / Autor: Franck Robichon
Disney je uveo sustave prepoznavanja lica u dva parka u travnju ove godine. Nije trebalo dugo čekati na prvu tužbu

Disney je postao metom tužbe zbog korištenja tehnologije prepoznavanja lica u svojim zabavnim parkovima.

U kolektivnoj tužbi navedeno je kako Disney ne obavještava adekvatno goste o skeniranju lica ljudi na ulazima u Disneyland i California Adventure.

Zbog toga tužitelji traže najmanje pet milijuna američkih dolara odštete u ime posjetitelja parka.

'Gosti bi trebali moći izričito odabrati ovu vrstu osjetljive tehnologije prepoznavanja lica uz pismeni pristanak - teret prava na privatnost ne bi trebao biti na žrtvi.

S obzirom na to koliko su podaci o prepoznavanju lica osjetljivi, trebao bi biti potreban izričit pisani pristanak kako bi se zaštitila privatnost gostiju u Disneyjevim tematskim parkovima', ustvrdio je Blake Yagman, odvjetnik predložene skupine posjetitelja, u tužbi.

Disney je uveo sustave prepoznavanja lica u dva parka u travnju ove godine. Podatke koje prikupe s tih platformi trebali bi zbrinjavati u roku od 30 dana.

Međutim, tužba je to dovela u pitanje, s obzirom na to da se biometrijske podatke uspoređuje s vremenom kada su gosti prvi put kupili ulaznice ili godišnje propusnice i povezali svoje slike s tim ulaznicama ili propusnicama, piše Engadget.

