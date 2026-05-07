Astronomi iznenađeni: Iza Neptuna se krije 'minijaturni Pluton' - i ima atmosferu

Objekt službenog naziva (612533) 2002 XV93 istraživači su već prozvali 'mini-Plutonom' jer dijeli neke karakteristike s Plutonom, iako je višestruko manji.

Astronomi su otkrili novi ledeni objekt iza Neptuna koji, unatoč svojoj maloj veličini, ima vlastitu atmosferu. Otkriće bi moglo promijeniti dosadašnje razumijevanje malih ledenih tijela u vanjskim dijelovima našeg sustava.

Najmanji poznati objekt s atmosferom

Novi objekt ima promjer od oko 500 kilometara, dok je Pluton širok približno 2.370 kilometara. Unatoč tome, znanstvenici su uspjeli potvrditi postojanje globalne atmosfere povezane gravitacijom. Do sada je Pluton bio jedino poznato tijelo iza Neptuna za koje je potvrđeno da ima atmosferu.

Prema studiji objavljenoj u časopisu Nature Astronomy, atmosfera oko 2002 XV93 je između pet i deset milijuna puta rjeđa od Zemljine.

Atmosfera možda sadrži metan i dušik

Istraživači smatraju da bi atmosfera mogla biti sastavljena od metana, dušika ili ugljikova monoksida, no njezino podrijetlo zasad nije potpuno jasno.

Ko Arimatsu iz Državne astronomske promatračnice Japana izjavio je da otkriće sugerira kako mala ledena tijela u vanjskom Sunčevu sustavu možda nisu toliko 'mrtva' i nepromjenjiva koliko se dosad mislilo. 'Općenito se smatralo da tako mali objekt ne može zadržati atmosferu', dodao je Junichi Watanabe, jedan od autora studije.

Dvije moguće teorije

Znanstvenici trenutno razmatraju dvije glavne mogućnosti za nastanak atmosfere.

Prva je da se radi o trajnoj atmosferi koju održava kriovulkanizam - oblik 'hladnog vulkanizma' karakterističan za ledene svjetove, gdje umjesto lave iz unutrašnjosti izlaze plinovi i led. Druga teorija sugerira da je atmosfera privremena i nastala nakon sudara s manjim objektom, pri čemu su oslobođeni plinovi ostali zarobljeni oko tijela.

Ako atmosfera s vremenom oslabi, to bi podržalo teoriju o nedavnom sudaru. Ako ostane stabilna ili pokazuje sezonske promjene, to bi moglo upućivati na aktivne procese u unutrašnjosti objekta.

Novo poglavlje u proučavanju vanjskog dijela Sunčeva sustava

Otkriće dodatno širi spoznaje o udaljenim ledenim svjetovima iza Neptuna i sugerira da bi slični objekti mogli biti mnogo aktivniji nego što se ranije pretpostavljalo, piše Sky News.

'Promijenilo je naš pogled na male svjetove u Sunčevu sustavu', rekao je Arimatsu, ističući da je pronalazak atmosfere na tako malom objektu bio 'iskreno iznenađenje'.