U Zagrebu održan Innovation Prototyping Lab: Europa testira budućnost umjetne inteligencije i znanosti

Događaj je organizirala Industry Commons Foundation pod vodstvom Michele Magaš, Europske žene inovatorice godine i jedne od vodećih europskih stručnjakinja za kreativne tehnologije. Magaš, rođena u Zagrebu i odrasla u Rijeci, globalno je priznata pionirka u području dizajna i inovacija, a nedavno je odlikovana od strane Veleposlanstva RH u Stockholmu.

Zagreb je prošlog tjedna postao središte europske inovacijske scene. Od 1. do 3. listopada u Infobip kampusu održan je Innovation Prototyping Lab 2025, trodnevni događaj koji je okupio više od stotinu istraživača, inženjera i industrijskih lidera iz cijele Europe.

Umjetna inteligencija i znanstvena interoperabilnost

Cilj okupljanja bio je zajedničko stvaranje i testiranje inovacija koje donose konkretne promjene u znanosti, industriji i društvu. Sudionici su razvijali nove prototipove i AI alate, raspravljali o interoperabilnosti baza znanja, etičkim izazovima umjetne inteligencije i održivim modelima istraživačke infrastrukture budućnosti.

U radu su sudjelovali istraživački i tehnički timovi iz cijele Europe, među njima CERN (Švicarska), CNRS (Francuska), CNR (Italija), OPERAS Research Infrastructure (Belgija) i Max Weber Stiftung (Njemačka), što je događaju dalo jedinstven, multidisciplinaran karakter.

'Lab je usmjeren na testiranje kako se umjetna inteligencija i grafikoni znanja mogu odgovorno koristiti za potporu otkrivanju u različitim disciplinama. Dovodeći istraživače i industriju na jedno mjesto, gradimo praktične primjere europske suradnje. Hrvatska inženjerska stručnost oduvijek mi je bila izvor inspiracije i ponosna sam što se nalazi u središtu europskih inovacija', izjavila je Michela Magaš.



Innovation Prototyping Lab dio je dvaju strateških projekata Europske komisije – LUMEN, usmjerenog na razvoj AI alata za potporu znanstvenim otkrićima, i GRAPHIA, koji razvija prvi veliki grafikon znanja za društvene i humanističke znanosti obogaćen umjetnom inteligencijom.

Infobip predstavio AI rješenja nove generacije

Domaćin događaja bio je Infobip, globalna tehnološka kompanija sa sjedištem u Hrvatskoj i više od 75 ureda u svijetu. Tvrtka je predstavila rezultate svog rada u okviru IPCEI-CIS konzorcija, europskog projekta usmjerenog na izgradnju globalne komunikacijske platforme nove generacije i jačanje konkurentnosti europskog tehnološkog sektora.

Predstavljena su rješenja iz područja umjetne inteligencije, uključujući AI modele za detekciju spama i prijevara, koji povećavaju sigurnost korisnika i kompanija, te konverzacijska glasovna rješenja poput Vocalize, koja otvaraju nove mogućnosti interakcije s korisnicima.

'U Infobipu smo predani razvoju rješenja baziranih na umjetnoj inteligenciji i međunarodnoj suradnji koja oblikuje budućnost. Ovaj događaj pokazao je da Hrvatska može igrati ključnu ulogu u europskoj inovacijskoj agendi', izjavio je Izabel Jelenić, suosnivač i tehnički direktor Infobipa.

'Infobip je danas jedan od vodećih tehnoloških hubova u regiji, ponajviše zahvaljujući znanju i kreativnosti naših stručnjaka koji svojim radom oblikuju globalne trendove.'