Pismo Alberta Einsteina supruzi Milevi Marić otkriva mračnu stranu genija

Prije nekoliko godina dosta je svjetla na taj dio života velikana bacila znanstvena youtuberica Toby Hendy . Prvo je to napravila objavom Einsteinovih ljubavnih pisama raznim ženama s kojima je bio ili želio biti u vezi. A bilo ih je dosta. I to nije bilo previše problematično, jer svatko ima pravo na ljubavne veze.

No brak se raspao 1912. Te godine on je, naime, počeo ljubavnu vezu s rođakinjom Elsom Lowenthal. Veliki fizičar napisao je Milevi pismo u kojem detaljno objašnjava kakvo ponašanje očekuje od nje ako želi i dalje živjeti s njim, makar ne kao muž i žena. Ti su uvjeti povremeno užasni i puno govore o njegovu karakteru. Ženu koja je, uz sve svoje znanje i uz svu pomoć u najvažnijim otkrićima supruga, ostala u dubokoj sjeni, Einstein je tretirao u najboljem slučaju kao sluškinju.

No drugi video iste autorice zapravo je puno zanimljiviji. Riječ je o pismima koja je tijekom procesa razvoda pisao prvoj supruzi, srpskoj fizičarki i matematičarki, Novosađanki Milevi Marić. Njih dvoje vjenčali su se u siječnju 1903. godine, nakon veze koja je trajala pet godina. U vrijeme vjenčanja njihova ljubav, ali i znanstvena suradnja i produktivnost, bila je na vrhuncu. Uostalom, Einstein je svoja četiri najvažnija rada, kojima je za sva vremena promijenio fiziku, objavio dvije godine nakon vjenčanja s Milevom.

Što je sve Einstein tražio od Mileve? Evo okrutnog popisa, onako kako ga je slavni znanstvenik napisao.

A: Pobrinut ćeš se za sljedeće:

1. da se moja odjeća i rublje dobro održavaju

2. da u svojoj sobi dobivam tri obroka dnevno

3. da su moja spavaća soba i ured uvijek uredni, a posebno da se samo ja mogu koristiti svojim radnim stolom.

B. Prekinut ćemo sve osobne odnose ako nisu nužni zbog društvenih razloga. Preciznije, ne smiješ očekivati sljedeće:

1. da sjedimo zajedno

2. da putujemo zajedno.

C. Poštovat ćeš sljedeće točke našeg odnosa:

1. nećeš očekivati nikakvu intimnost, niti mi na bilo koji način prilaziti

2. prestat ćeš razgovarati sa mnom ako to zatražim

3. napustit ćeš moju spavaću ili radnu sobu čim ja to zatražim.

D. Ne smiješ me ni na koji način omalovažavati pred našom djecom riječima ili ponašanjem.

Premda su se dogovorili da nastave živjeti zajedno pod ovim uvjetima, samo dva tjedna nakon pisanja ovoga pisma Einstein je Elsi napisao: 'Jučer me žena zauvijek napustila s djecom. Sada ćeš ti, draga mala Elsie, postati moja supruga i vidjeti da nije tako teško živjeti uz mene.' Valjda bar dok ljubav traje.

Einstein se doista vjenčao s Lowenthal 1919. godine, a brak koji je bilo teško nazvati idealnim i vjernim potrajao je do njezine smrti 1935. U njegovu životu bilo je mnogo žena, ali nijedna nije igrala tako važnu ulogu kao Marić, ne samo kao supruga i majka njihove djece, nego i kao – kako kažu povjesničari znanosti – suradnica na nekim od njegovih dostignuća u fizici.

Prema napisanom na portalu Izgubljene znanstvenice, 'malo je opipljivih dokaza koji mogu podržati tvrdnje da je Marić bila suautorica važnih ranih Einsteinovih radova. Međutim mnogo je osobnih svjedočenja onih koji su oboje poznavali i smatrali su da je vjerojatno bila uključena u te radove. U brakorazvodnoj nagodbi Einstein je Marić obećao novac od Nobelove nagrade, ako je dobije. Nekoliko godina nakon razvoda doista je dobio to priznanje i ispunio dogovor. To pokazuje da ona jest bila njegov jak oslonac i u znanosti.