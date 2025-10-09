Mislite da vas Incognito skriva? Evo koliko vas zapravo 'štiti'

Iako ovaj način rada rješava pitanje privremenih kolačića, stranice koje posjećujete prate vas na puno drugih načina

Incognito (Ctrl + Shift + N) način rada - pregledavanje u anonimnom načinu - dugo se smatrao jednostavnim rješenjem za 'privatno' surfanje na internetu. Mnogi korisnici vjeruju da ih on štiti od svakog oblika praćenja, no istina je da Inkognito pruža tek ograničenu razinu privatnosti i to isključivo na vlastitom uređaju. Kada se otvori Incognito prozor, preglednik pokreće zasebnu sesiju odvojenu od uobičajenog pregledavanja. Tijekom te sesije privremeno se pohranjuju podaci poput povijesti pregledavanja i kolačića, ali se oni automatski brišu nakon zatvaranja prozora. To znači da nitko tko koristi isti uređaj nakon vas neće moći vidjeti što ste radili. Međutim, Incognito ne čuva te podatke trajno, pa ćete se, primjerice, svaki put ponovno morati prijavljivati na svoje račune.

Iako pomaže u održavanju privatnosti na zajedničkim uređajima, Incognito način ne skriva vašu aktivnost od internetskog pružatelja usluga (ISP-a) niti od administratora mreže. Svaki zahtjev koji pošaljete i dalje prolazi kroz mrežu vašeg ISP-a, koji može vidjeti koje ste domene posjećivali, a u nekim slučajevima i nešifrirani sadržaj vaše komunikacije. Isto vrijedi i za korporativne mreže. Ako koristite uredski Wi-Fi, vaši nadređeni mogu nadzirati mrežni promet. Incognito način također ne sprječava praćenje od strane web stranica. Iako se kolačići brišu po zatvaranju prozora, stranice koriste naprednije metode poput fingerprintinga preglednika, kojim se stvaraju jedinstveni profili korisnika prema tehničkim karakteristikama uređaja poput rezolucije ekrana, instaliranih proširenja i drugih detalja. Na taj način moguće je pratiti korisnika čak i kada koristi privatni način rada. Također, Incognito ne skriva vašu IP adresu, koja djeluje kao digitalni identifikacijski broj. Ako vas je neka stranica blokirala, Incognito vam neće pomoći da zaobiđete zabranu jer vaša IP adresa ostaje ista.