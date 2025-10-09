Velika promjena na WhatsAppu: Više nikome nećete morati davati svoj broj

Ako su glasine točne, uskoro ćemo umjesto upisivanja telefonskog broja moći stupiti u kontakt s drugim osobama na WhatsAppu upisivanjem njihova korisničkog imena. Ta bi opcija trebala povećati privatnost jer više nećete morati dijeliti svoj broj telefona s ljudima koje ste tek upoznali, već ćete razmijeniti korisnička imena.

Od pokretanja 2009. godine WhatsApp je zahtijevao broj mobitela za otvaranje računa i povezivanje s drugima. No taj je sustav imao i svoje mane, pogotovo kad je riječ o zaštiti privatnosti, što bi se uskoro trebalo promijeniti.

Ovom novom funkcijom WhatsApp slijedi put konkurenata poput Telegrama i Signala, a prema informacijama portala WABetaInfo, ona je već u testnoj fazi. U najnovijoj Androidovoj beta verziji 2.25.28.12 pojavila se opcija 'Rezerviraj korisničko ime', a korisnicima omogućuje da osiguraju željeno ime prije nego što sustav postane dostupan svima.

Korisničko ime morat će sadržavati barem jedno slovo (dopuštena su samo mala slova) te može uključivati brojeve i točke, ali ne smije počinjati s 'www'. Osim imena, WhatsApp planira uvesti dodatni sigurnosni ključ, jedinstveni kod koji će više štititi privatnost. Samo osobe koje znaju taj ključ moći će započeti razgovor, čak i ako im je poznato korisničko ime.

Da bi izbjegao nepoštenu prednost beta testera, WhatsApp planira omogućiti rezervacije prije nego što funkcija u potpunosti bude aktivna, čime žele svima dati jednake šanse pri odabiru imena.

Iako službeni datum njene dostupnosti svima još nije objavljen, prema procjenama stranice GSM Arena, proći će još nekoliko mjeseci do toga. No s obzirom na to da WhatsApp ima više od tri milijarde aktivnih korisnika, očekuje se da će najpopularnija korisnička imena vrlo brzo biti zauzeta, pa im se savjetuje da o svom imenu počnu razmišljati već sada.