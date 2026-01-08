Znanstvenici izračunali ugljični otisak hrane za pse

Znanstvenici sa sveučilišta u Edinburghu i Exeteru izračunali su emisije CO2 koje nastaju u proizvodnji sastojaka za gotovo tisuću vrsta pseće hrane, uključujući suhu i vlažnu te hranu biljnog porijekla i bez žitarica u sastavu. Stručnjaci su otkrili goleme razlike u utjecaju na okoliš različitih vrsta hrane, pri čemu su neke proizvodile 65 puta veće emisije.

Ustanovili su da vlažna, sirova i hrana bogata mesom stvara značajno veće emisije od suhe hrane. Pokazalo se i da hrana koja ne sadrži žitarice ima veći ugljični otisak od one koja ih ima u svome sastavu, kao i da hrana biljnog porijekla smanjuje emisije.