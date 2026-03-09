Nova kriza na pomolu? Kinezi upozoravaju Nizozemce zbog Nexperije

Nexperia Nizozemska ozbiljno je poremetila normalnu proizvodnju i rad tvrtke. Nizozemska mora snositi punu odgovornost ako zbog sukoba dođe do globalne krize, poručilo je kinesko Ministarstvo trgovine
Kinesko Ministarstvo trgovine nagovijestilo je mogućnost još jedne globalne krize u lancu opskrbe poluvodičima zbog novih sukoba između nizozemskog proizvođača čipova Nexperia i njegove kineske podružnice.
Proizvodnja u globalnoj automobilskoj industriji poremećena je u listopadu 2025. godine kada je službeni Peking uveo kontrole izvoza čipova koje proizvodi Nexperia nakon što je Haag oduzeo tvrtku kineskoj matičnoj tvrtci Wingtech.
Nexperijine čipove se široko koristi u elektroničkim sustavima automobila.
Iako se nestašica čipova smirila nakon diplomatskih pregovora, sukob između nizozemskog sjedišta Nexperie i njezinog ogranka u Kini se pojačao, pri čemu prva podržava uklanjanje Wingtechove kontrole, a druga zahtijeva njezino vraćanje.
Upozorenje Pekinga je stiglo nakon što je kineska podružnica za pakiranje Nexperie optužila nizozemsko sjedište kako je onemogućilo uredske račune svim zaposlenicima u Kini. To je izazvalo nove sukobe i stvorilo nove poteškoće i prepreke za pregovore, naveli su iz kineskog Ministarstva trgovine.
Dodali su kako je 'Nexperia Nizozemska ozbiljno poremetila normalnu proizvodnju i rad tvrtke', istaknuvši kako Nizozemska mora snositi punu odgovornost ako zbog sukoba dođe do globalne krize u proizvodnji i opskrbnom lancu poluvodiča.
Nizozemska Nexperia nije porekla IT akciju, ali je osporila tvrdnju kineske podružnice kako je to utjecalo na proizvodnju u pogonu za montažu i testiranje tvrtke u kineskoj provinciji Guangdong.
Kineska podružnica Nexperie odgovorila je na uklanjanje kontrole nad Wingtechom u rujnu proglasivši se neovisnom od svoje nizozemske matične tvrtke. Oba subjekta od tada su razmjenjivala optužbe za pregovore u lošoj vjeri, dok je nizozemsko sjedište obustavilo isporuku pločica tvornici u Guangdongu.
Napori Pekinga, Haaga i Bruxellesa kako bi se obje strane prisililo na dogovor uz posredovanje nisu puno doprinijeli rješavanju zastoja.
Peking je optužio Haag kako nije učinio dovoljno kako bi prisilio sjedište Nexperie u Nizozemskoj na kompromis ili okončao sudski postupak u Amsterdamu kojim su dionice Wingtecha u listopadu prenesene nizozemskom odvjetniku, piše Reuters.