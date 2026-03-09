Nova kriza na pomolu? Kinezi upozoravaju Nizozemce zbog Nexperije

Proizvodnja u globalnoj automobilskoj industriji poremećena je u listopadu 2025. godine kada je službeni Peking uveo kontrole izvoza čipova koje proizvodi Nexperia nakon što je Haag oduzeo tvrtku kineskoj matičnoj tvrtci Wingtech.

Kinesko Ministarstvo trgovine nagovijestilo je mogućnost još jedne globalne krize u lancu opskrbe poluvodičima zbog novih sukoba između nizozemskog proizvođača čipova Nexperia i njegove kineske podružnice.

Iako se nestašica čipova smirila nakon diplomatskih pregovora, sukob između nizozemskog sjedišta Nexperie i njezinog ogranka u Kini se pojačao, pri čemu prva podržava uklanjanje Wingtechove kontrole, a druga zahtijeva njezino vraćanje.

Upozorenje Pekinga je stiglo nakon što je kineska podružnica za pakiranje Nexperie optužila nizozemsko sjedište kako je onemogućilo uredske račune svim zaposlenicima u Kini. To je izazvalo nove sukobe i stvorilo nove poteškoće i prepreke za pregovore, naveli su iz kineskog Ministarstva trgovine.

Dodali su kako je 'Nexperia Nizozemska ozbiljno poremetila normalnu proizvodnju i rad tvrtke', istaknuvši kako Nizozemska mora snositi punu odgovornost ako zbog sukoba dođe do globalne krize u proizvodnji i opskrbnom lancu poluvodiča.

Nizozemska Nexperia nije porekla IT akciju, ali je osporila tvrdnju kineske podružnice kako je to utjecalo na proizvodnju u pogonu za montažu i testiranje tvrtke u kineskoj provinciji Guangdong.

Kineska podružnica Nexperie odgovorila je na uklanjanje kontrole nad Wingtechom u rujnu proglasivši se neovisnom od svoje nizozemske matične tvrtke. Oba subjekta od tada su razmjenjivala optužbe za pregovore u lošoj vjeri, dok je nizozemsko sjedište obustavilo isporuku pločica tvornici u Guangdongu.

Napori Pekinga, Haaga i Bruxellesa kako bi se obje strane prisililo na dogovor uz posredovanje nisu puno doprinijeli rješavanju zastoja.

Peking je optužio Haag kako nije učinio dovoljno kako bi prisilio sjedište Nexperie u Nizozemskoj na kompromis ili okončao sudski postupak u Amsterdamu kojim su dionice Wingtecha u listopadu prenesene nizozemskom odvjetniku, piše Reuters.