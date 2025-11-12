NASTAVAK UTRKE

Ako neće SAD, hoće Kina: Ovim programom žele privući talente iz cijelog svijeta

12.11.2025 u 13:08

Iako ima 1,4 milijarde stanovnika, u Kini je 2023. boravilo tek 711 tisuća stranih radnika, koji se suočavaju s brojnim preprekama

Novi program K-viza, usmjeren na znanstvene i tehnološke radnike, Kina je uvela prošli mjesec kako bi sustigla Sjedinjene Države u utrci za globalne talente.

To se podudara s neizvjesnostima oko američkog programa H-1B u okviru pooštrene imigracijske politike koju je uveo predsjednik Donald Trump, a zbog koje stručnjaci i studenti izvan SAD-a razmatraju druge opcije. K-viza nadopunjuje postojeće kineske vizne programe, uključujući R-vizu za strane stručnjake, ali s ublaženim uvjetima. Primjerice, od podnositelja zahtjeva ne traži ponudu za posao prije prijave.

Za vladajuću Komunističku partiju globalno vodstvo u naprednim tehnologijama glavni je prioritet. Isplaćuju ogromne državne subvencije za potporu istraživanju i razvoju područja poput umjetne inteligencije, poluvodiča i robotike. Pooštravanje imigracijske politike u SAD-u vide kao priliku za globalno pozicioniranje kao država u kojoj su strani talenti i ulaganja dobro došli.

Kako će reagirati mladi Kinezi?

Nezaposlenost među kineskim diplomantima i dalje je visoka, a konkurencija je intenzivna za radna mjesta u znanstvenim i tehničkim područjima. No, postoji jaz u vještinama koji kinesko vodstvo želi popuniti. Desetljećima Kina gubi vrhunske talente u korist razvijenih zemalja jer su mnogi ostali i radili u SAD-u i Europi nakon što su tamo završili studij.

Odljev mozgova nije se u potpunosti preokrenuo. Mnogi kineski roditelji i dalje smatraju zapadno obrazovanje naprednim i žele poslati svoju djecu u inozemstvo. Ipak, posljednjih godina sve se veći broj stručnjaka - uključujući stručnjake za umjetnu inteligenciju, znanstvenike i inženjere - preselio se u Kinu iz SAD-a, uključujući i kinesko-američke državljane.

Mnogi kvalificirani radnici u Indiji i jugoistočnoj Aziji već su izrazili interes za K-vizu. Pitanje je kako će to reagirati Kinezi stari između 16 i 24 godine, među kojima stopa nezaposlenosti blizu 18 posto (ne računajući studente). Strani stručnjaci bi mogli pomoći u donošenju novih tehnologija i drugačijih međunarodnih perspektiva, ali i povećati pritisak na mlade Kineze.

Stručnjaci za zapošljavanje i imigraciju kažu kako se strani radnici suočavaju s raznim preprekama u Kini, od jezične barijere preko kulturalnih razlika, do cenzure weba. Iako ima 1,4 milijarde stanovnika, u njoj je 2023. boravilo tek 711 tisuća stranih radnika, piše AP.

tportal
