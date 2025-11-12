Ako neće SAD, hoće Kina: Ovim programom žele privući talente iz cijelog svijeta

Novi program K-viza, usmjeren na znanstvene i tehnološke radnike, Kina je uvela prošli mjesec kako bi sustigla Sjedinjene Države u utrci za globalne talente.

To se podudara s neizvjesnostima oko američkog programa H-1B u okviru pooštrene imigracijske politike koju je uveo predsjednik Donald Trump, a zbog koje stručnjaci i studenti izvan SAD-a razmatraju druge opcije. K-viza nadopunjuje postojeće kineske vizne programe, uključujući R-vizu za strane stručnjake, ali s ublaženim uvjetima. Primjerice, od podnositelja zahtjeva ne traži ponudu za posao prije prijave.

Za vladajuću Komunističku partiju globalno vodstvo u naprednim tehnologijama glavni je prioritet. Isplaćuju ogromne državne subvencije za potporu istraživanju i razvoju područja poput umjetne inteligencije, poluvodiča i robotike. Pooštravanje imigracijske politike u SAD-u vide kao priliku za globalno pozicioniranje kao država u kojoj su strani talenti i ulaganja dobro došli.