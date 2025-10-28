Radikalna transformacija tržišta rada: Kakvi će poslovi biti traženi u dobu u kojem jača uloga AI-a?

U svim industrijama, od banaka do bolnica i kreativnih tvrtki, radnici i menadžeri podjednako pokušavaju razumjeti koji će poslovi nestati, koji će se razviti, a koji će se novi pojaviti

Konzultantska tvrtka Accenture nedavno je otpustila 11.000 zaposlenika i ujedno intenzivirala napore na osposobljavanju radnika za korištenje umjetne inteligencije. Ista tehnologija koja podiže učinkovitost također redefinira što je potrebno za zadržavanje posla. Accenture nije jedini. IBM je već stotine poslova zamijenio sustavima umjetne inteligencije, istovremeno stvarajući nova radna mjesta u prodaji i marketingu. Amazon je smanjio broj zaposlenih, iako proširuje timove koji izrađuju i upravljaju AI alatima. U svim industrijama, od banaka do bolnica i kreativnih tvrtki, radnici i menadžeri podjednako pokušavaju razumjeti koji će poslovi nestati, koji će se razviti, a koji će se novi pojaviti.

Proturječnost u podacima Koje su vještine najvažnije u gospodarstvu u kojem strojevi mogu učiti? Odgovor na to pitanje tražila su dva istraživanja provedena tijekom ljeta. U prvom - Integrity Data & AI Readiness Survey - 550 tvrtki diljem Sjedinjenih Država upitano je kako koriste umjetnu inteligenciju i ulažu u nju. Drugo - College Hiring Outlook Survey - pratilo je kako 470 poslodavaca gleda na zapošljavanje na početnoj razini, razvoj radne snage i vještina vezanih uz umjetnu inteligenciju kod kandidata. Više od polovice ispitanih organizacija reklo je da umjetna inteligencija pokreće svakodnevno donošenje odluka, ali samo 38 posto njih vjeruje da su njihovi zaposlenici u potpunosti spremni koristiti je. Podaci prikupljeni istraživanjem pokazali su i proturječnost. Dok mnoge tvrtke sada interno ovise o umjetnoj inteligenciji, samo 27 posto onih koji traže nove zaposlenike kaže kako im odgovara kad kandidati koriste alate umjetne inteligencije za zadatke kao što su pisanje životopisa ili istraživanje raspona plaća. Drugim riječima, isti alati kojima tvrtke vjeruju za poslovne odluke i dalje izazivaju sumnje kada ih tražitelji posla koriste za napredovanje u karijeri. Taj se jaz najjasnije pokazao u poslovima koji su okrenuti klijentima i operativnim poslovima, kao što su marketing i prodaja. To su ista područja u kojima automatizacija brzo napreduje, a do otpuštanja obično dolazi kada se tehnologija razvija brže nego što se ljudi mogu prilagoditi. Istovremeno brojni poslodavci i dalje zapošljavaju temeljem životopisa u koje nije uključeno poznavanje umjetne inteligencije. Problem je što se tehnologija razvija brže nego što se većina radnika može prilagoditi.