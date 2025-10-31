Kina razvija brutalno oružje: Odlučuje brže od čovjeka i samostalno bira mete

Zapisi o nabavi i patenti nude tragove o napretku Pekinga u vojnim sposobnostima kao što su autonomno prepoznavanje ciljeva i podrška odlučivanju na bojnom polju

Kineski državni obrambeni div Norinco u veljači je predstavio vojno vozilo sposobno samostalno provoditi borbenu potporu pri brzini od 50 kilometara na sat. Pokretao ga je model umjetne inteligencije DeepSeek. Izdanje Norinca P60 hvalili su dužnosnici Komunističke partije kao rani prikaz korištenja DeepSeeka i umjetne inteligencije u utrci u naoružanju sa Sjedinjenim Državama u periodu u kojem su čelnici obje države pozvali svoje vojske na pripremu za mogući sukob. Specifični podaci o tome kako funkcioniraju sustavi koji stoje iza kineskog oružja sljedeće generacije i opseg u kojem su raspoređeni državna su tajna, ali zapisi o nabavi i patenti nude tragove o napretku Pekinga u vojnim sposobnostima kao što su autonomno prepoznavanje ciljeva i podrška odlučivanju na bojnom polju u stvarnom vremenu na način koji zrcali napore SAD-a. Zasad nema potvrde toga jesu li patenti doista pretočeni u operativnu tehnologiju i proizvode.

Zaokret prema domaćoj proizvodnji Kineska Narodna oslobodilačka vojska i prateće organizacije nastavljaju koristiti i tražiti Nvidijine čipove, uključujući modele pod kontrolom izvoza SAD-a. Nije poznato jesu li ti čipovi bili skladišteni prije nego što je službeni Washington uveo ograničenja jer dokumenti ne navode pojedinosti o tome kada je izvezen korišteni hardver. Patenti prijavljeni u lipnju pokazuju njihovu upotrebu u vojnim istraživačkim institutima, a u rujnu 2022. godine Ministarstvo trgovine SAD-a zabranilo je izvoz Nvidijinih čipova A100 i H100 u Kinu.

Glasnogovornik Nvidije John Rizzo rekao je da, iako tvrtka ne može pratiti pojedinačne preprodaje prethodno prodanih čipova, 'recikliranje malih količina starih, rabljenih proizvoda ne omogućuje ništa novo niti izaziva zabrinutost za nacionalnu sigurnost. Korištenje ograničenih proizvoda za vojne primjene ne bi bilo moguće bez podrške, softvera ili održavanja'. Kineska vojska također je ove godine povećala suradnju s izvođačima koji tvrde da isključivo koriste hardver domaće proizvodnje, kao što su Huaweijevi čipovi za umjetnu inteligenciju, što je u skladu s pritiskom Pekinga za većim korištenjem tehnologije proizvedene u Kini.

Algoritamski suverenitet Pregled obavijesti o nabavi i patenata podnesenih kineskom uredu za patente utvrdio je potražnju i korištenje Huaweijevih čipova u organizacijama koje surađuju s vojskom. Korištenje DeepSeekovih modela naznačeno je pak u desetak natječaja organizacija povezanih s kineskom vojskom te podnesenih ove godine, a samo je jedan spominjao Alibabin Qwen. Obavijesti o nabavama vezanim uz DeepSeek ubrzale su se ove godine zbog novih aplikacija koje su se redovito pojavljivale na vojnoj mreži. Popularnost DeepSeeka u vojsci također odražava kinesku težnju za onim što Peking naziva 'algoritamskim suverenitetom' – smanjenjem ovisnosti o zapadnoj tehnologiji, uz jačanje kontrole nad kritičnom digitalnom infrastrukturom. Glasnogovornik State Departmenta rekao je da je 'DeepSeek dragovoljno pružio i vjerojatno će nastaviti pružati podršku kineskim vojnim i obavještajnim operacijama'. Službeni Washington će pak 'slijediti hrabru, uključivu strategiju za američku AI tehnologiju s pouzdanim stranim zemljama diljem svijeta, a tehnologiju će držati izvan ruku naših protivnika', dodao je.

Vojna parada u Kini Izvor: EPA / Autor: ANDRES MARTINEZ CASARES







+38 Vojna parada u Kini Izvor: EPA / Autor: ANDRES MARTINEZ CASARES

Alati za brzu analizu Kina razmatra i korištenje robotskih pasa, pokretanih umjetnom inteligencijom, a koji izviđaju u čoporima, i rojeva dronova koji autonomno prate mete, kao i vizualno impresivne zapovjedne centre i napredne simulacije ratnih igara. U studenom 2024. godine kineska vojska objavila je tako 'znanstvenofantastični' natječaj za robotske pse pokretane umjetnom inteligencijom s ciljem da izviđaju prijetnje i otkrivaju opasnosti od eksploziva. Zemlja je već koristila naoružane pse robote proizvođača AI robotike Unitree Robotics u vojnim vježbama, prema slikama objavljenim u državnim medijima. Pregled patenata, natječaja i istraživačkih radova objavljenih u posljednje dvije godine pokazuje da njihova vojska i pridruženi subjekti traže AI za poboljšanje vojnog planiranja, uključujući razvoj tehnologije za brzu analizu slika snimljenih satelitima i dronovima. Istraživači iz Landship Information Technologyja, kineske tvrtke koja integrira AI sustave u vojna vozila, uključujući Norinco, naveli su u bijeloj knjizi za veljaču, namijenjenoj promicanju njihovih usluga, da tehnologija izgrađena na Huaweijevim čipovima može brzo identificirati mete iz satelitskih slika te se koordinira s radarima i zrakoplovima za izvođenje operacija. Umjetna inteligencija također je skratila vrijeme potrebno vojnim planerima za prijelaz s pronalaženja i identificiranja cilja na izvođenje operacije. Istraživači s Tehnološkog sveučilišta Xi'an rekli su u sažetku svojih nalaza, objavljenom u svibnju, da je njihov sustav koji pokreće DeepSeek uspio procijeniti 10.000 scenarija na bojnom polju – svaki s različitim varijablama, terenom i raspoređivanjem snaga – u 48 sekundi. Za takav bi zadatak konvencionalnom timu vojnih planera trebalo 48 sati, ustvrdili su.

Autonomna tehnologija bojnog polja Kineski vojni entiteti ulažu u sve autonomniju tehnologiju bojnog polja, sugeriraju dokumenti. Dva tuceta natječaja i patenata u koje je Reuters imao uvid pokazuju da vojska pokušava integrirati umjetnu inteligenciju u bespilotne letjelice kako bi se mogle prepoznavati i pratiti mete, kao i raditi u formacijama uz malo ljudske intervencije. Sveučilište Beihang, poznato po istraživanju vojnog zrakoplovstva, koristi DeepSeek za poboljšanje donošenja odluka o roju bespilotnih letjelica kada ciljaju na 'niske, spore, male' prijetnje (bespilotne i lake letjelice), prema prijavi patenta ove godine. Kineski obrambeni čelnici javno su se obvezali na održavanje ljudske kontrole nad sustavima oružja usred sve veće zabrinutosti da bi sukob između Pekinga i Washingtona mogao dovesti do nekontroliranog korištenja streljiva pokretanog umjetnom inteligencijom. Američka vojska, koja također ulaže u AI, ima cilj rasporediti tisuće autonomnih dronova do kraja godine u pokušaju suprotstavljanja brojčanoj prednosti Kine u bespilotnim letjelicama, a kineski obrambeni izvođači, poput Shanxi 100 Trust Information Technologyja, reklamirali su u marketinškim materijalima svoje oslanjanje na komponente domaće proizvodnje, poput Huaweijevih čipova Ascend, a koji omogućuju rad AI modelima.