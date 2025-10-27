Hoće li nam umjetna inteligencija uskoro krojiti karijeru umjesto direktora?

Već sad svaka četvrta tvrtka u Europskoj uniji povjerava odluke koje su donosili direktori alatima umjetne inteligencije. Postojeći zakoni ne pokrivaju tu brzu promjenu, a većina sindikata nema resursa za borbu

Četvrtina europskih radnih mjesta koristi algoritme ili umjetnu inteligenciju za automatizaciju radnih odluka koje su tradicionalno donosili menadžeri, prema studiji koju je za Europsku komisiju provela litavska istraživačka agencija Visionary Analytics. Ta bi brojka trebala brzo rasti u narednih deset godina, upozorili su istraživači. U izvješću je navedeno kako se alate koristi u zapošljavanju, raspoređivanju radnih zadataka, usmjeravanju radnika o tome kako izvršiti svoje zadatke, nadzoru i evaluaciji radnika, uglavnom za one koji rade s velikim platformama poput Ubera ili Lyfta. Sada to dolazi i do tradicionalnijih radnih mjesta. Zajedničko izvješće Komisije i Međunarodne organizacije rada (ILO) otkrilo je kako francuski logistički sektor koristi alate za planiranje ruta pokretane umjetnom inteligencijom kako bi vozačima pružio informacije poput cestovnog prometa i lokacija isporuke u stvarnom vremenu. To može dovesti do 'opsežnog praćenja i nadzora vozača'.

Novi uspon stare tehnologije Algoritamsko upravljanje prisutno je još od '90-tih godina prošlog stoljeća. No, s usponom umjetne inteligencije doživjelo je novi procvat. Može odlučivati ​​o radnim uvjetima zaposlenika, kao što su radno vrijeme, plaće, smjene i procjena učinka. Zabilježeni su slučajevi u kojima algoritmi prikupljaju i podatke koje ne bi trebali, poput onih o mentalnom zdravlju, a pojedine platforme prate zaposlenike čak i kada se odjave. U brojnim primjerima ta radna mjesta uvode nove algoritme ili metrike za mjerenje učinka zaposlenika bez obavještavanja sindikata ili radnika.