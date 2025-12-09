Trump dao Nvidiji zeleno svjetlo za prodaju AI čipova Kini

Trump je zabranu ukinuo u srpnju, ali je pritom zatražio da Nvidia američkoj vladi daje 15 posto prihoda ostvarenih u Kini. Nakon toga je, prema medijskim navodima, Peking naredio domaćim tehnološkim kompanijama da prestanu kupovati Nvidijine čipove namijenjene kineskom tržištu, piše BBC .

Odluka se odnosi i na druge američke proizvođače čipova, uključujući AMD , a dolazi nakon intenzivnog lobiranja izvršnog direktora Nvidije Jensena Huanga , koji je prošlog tjedna posjetio Washington tražeći podršku za ublažavanje ograničenja. Nvidia se posljednjih mjeseci našla u središtu geopolitičkog nadmetanja između SAD-a i Kine te joj je ranije bilo zabranjeno prodavati svoje najnaprednije čipove Pekingu.

'Pozdravljamo odluku predsjednika Trumpa da američkoj industriji čipova omogući konkurentnost i podršku radnim mjestima i proizvodnji u SAD-u', priopćila je Nvidia za BBC. H200 je starija generacija od Nvidijina Blackwella, koji se trenutačno smatra najmoćnijim AI poluvodičem na svijetu.

Huang je u rujnu za BBC izjavio da SAD mora 'osigurati pristup ovoj tehnologiji diljem svijeta, uključujući Kinu', teno upozorio da je Kina – koja razvija vlastiti ekosustav proizvodnje čipova – vrlo blizu SAD-u po tehnološkim mogućnostima.

U ponedjeljak je Nvidia ponovno pohvalila ovu odluku. 'Ponuda H200 čipova odobrenim komercijalnim kupcima, koje odobrava američko Ministarstvo trgovine, predstavlja promišljenu ravnotežu koja je dobra za Ameriku', naveli su iz kompanije. Cijene njezinih dionica blago su porasle nakon objave odluke.

Trump je u svojoj objavi ustvrdio da će '25 posto prihoda ostvarenih u Kini tvrtka davati Sjedinjenim Državama', no Bijela kuća nije komentirala detalje, a očekuje se da će se odluka suočiti s otporom dijela zastupnika zaduženih za nacionalnu sigurnost u Kongresu.

Geopolitičke posljedice

Prodaja H200 čipova odabranim kineskim korisnicima, smatra Alex Capri sa Sveučilišta u Singapuru, 'kupuje vrijeme' SAD-u da postigne dogovor s Pekingom o pristupu rijetkim zemnim elementima i spriječi velike poremećaje u globalnim opskrbnim lancima. Kina gotovo pa drži monopol nad preradom tih rijetkih zemnih metala, ključnih za proizvodnju većine elektroničkih uređaja.

Iako će pristup H200 čipovima kratkoročno koristiti kineskom tehnološkom sektoru, Capri očekuje da će Peking i dalje raditi na smanjivanju ovisnosti o SAD-u. Ranije je lokalnim tehnološkim tvrtkama već naloženo da odbace Nvidijine starije H20 modele i kupuju domaće poluvodiče.

Istraživači s Georgetownova Centra za sigurnost i nove tehnologije (CSET) upozoravaju da kineska Narodnooslobodilačka vojska već koristi napredne čipove američkih kompanija za razvoj vojnih AI sustava. 'Olakšavanje pristupa visokokvalitetnim AI čipovima kineskoj strani omogućuje joj lakšu uporabu i implementaciju umjetne inteligencije u vojne svrhe', rekao je Cole McFaul, viši analitičar CSET-a. 'Žele te napredne čipove za prednost na bojištu.'