Uzbuna u OpenAI-u: Žure s objavom novog GPT-ja nakon Googleova Geminija

OpenAI planira lansirati svoj model umjetne inteligencije sljedeće generacije ranije nego što je planirano usred pritiska konkurencije. Predstavit će tako GPT-5.2 ovog tjedna jer je glavni izvršni direktor Sam Altman podigao uzbunu zbog lansiranja Geminija 3 prošlog mjeseca.

Googleov najnoviji model umjetne inteligencije nadmašio je ChatGPT u nekoliko testova, uključujući apstraktno i vizualno zaključivanje, kao i napredno znanje u znanstvenim disciplinama.