Uzbuna u OpenAI-u: Žure s objavom novog GPT-ja nakon Googleova Geminija

09.12.2025 u 11:23

Novi model GPT-5.2 trebao je biti lansiran krajem prosinca, ali je to pomaknuto na 9. prosinca

OpenAI planira lansirati svoj model umjetne inteligencije sljedeće generacije ranije nego što je planirano usred pritiska konkurencije. Predstavit će tako GPT-5.2 ovog tjedna jer je glavni izvršni direktor Sam Altman podigao uzbunu zbog lansiranja Geminija 3 prošlog mjeseca.

Googleov najnoviji model umjetne inteligencije nadmašio je ChatGPT u nekoliko testova, uključujući apstraktno i vizualno zaključivanje, kao i napredno znanje u znanstvenim disciplinama.

Gemini 3 također je postigao rekordan rezultat na Humanity's Last Examu – testu osmišljenom za identifikaciju umjetne inteligencije na ljudskoj razini. Altman je pohvalio Gemini 3 kao 'izvrstan model', da bi u internom dopisu zaposlenicima OpenAI-a navodno poručio kako ChatGPT treba poboljšati ne bi li održao korak s konkurentima.

Također je ustvrdio da je GPT-5.2 ispred Geminija 3 u internim evaluacijama. Novi model trebao je biti lansiran krajem prosinca, ali je to pomaknuto na 9. prosinca te stiže manje od mjesec dana nakon lansiranja modela GPT-5.1, dizajniranog za pružanje točnijih i temeljitijih odgovora od prethodnika. Opremljen je novim opcijama 'osobnosti', uključujući inačicu Quirky, usmjerenu na ponudu drugačijeg načina interakcije, piše Independent.

