od 12 inča

Kineska podružnica se osamostaljuje od nizozemskog vlasnika: Napravili sjajnu bipolarnu pločicu

I.K./Hina

10.03.2026 u 01:17

Zgrada Nexperie u Kini
Zgrada Nexperie u Kini Izvor: EPA / Autor: ROB ENGELAAR
Kineska podružnica nizozemskog proizvođača čipova Nexperije objavila je u ponedjeljak da je proizvela 12-inčne bipolarne pločice, istaknuvši pomak u osamostaljivanju od matične tvrtke.

Uspješna proizvodnja pločica od 12 inča označava novu prekretnicu u "poboljšanju kapaciteta za neovisnu i masovnu proizvodnju", objavila je Nexperia China na kineskim društvenim mrežama.

Nizozemska tvrtka proizvodi pločice za čipove u pogonima u Njemačkoj i Britaniji i zatim ih šalje u Kinu na sastavljanje i testiranje.

Gotove sklopove iz Kine isporučuju dobavljačima i proizvođačima ponajprije u automobilskom sektoru.

Trzavice Nizozemske i Kine

Krajem rujna prošle godine nizozemska vlada preuzela je kontrolu nad Nexperijom, uz obrazloženje da želi spriječiti selidbu strateški važne proizvodnje u Kinu.

Peking je nekoliko dana kasnije bio odgovorio zabranom izvoza čipova, koji se naveliko koriste u automobilima.

Zabrana je izazvala probleme u europskom automobilskom sektoru i pojedini dobavljači, poput Boscha i ZT-a, nakratko su skratili radno vrijeme u pojedinim pogonima, tražeći od vlade potporu za isplatu plaća desetaka tisuća zaposlenika.

Nakon susreta kineskog predsjednika Xi Jinpinga i američkog predsjednika Donalda Trumpa krajem prošle godine, Kina je najavila da će početi zaprimati prijave za izuzeća od izvoznih kontrola za isporuke čipova, signalizirajući normalizaciju isporuka.

Nexperia
Nexperia Izvor: EPA / Autor: MARCEL KRIJGSMAN

Opet rasplamsani sukob

U subotu sukob se ponovo rasplamsao, uz upozorenje kineskog ministarstva trgovine o mogućoj novoj krizi u globalnim opskrbnim lancima za sektor poluvodič.

Nizozemska Nexperia blokirala je 3. ožujka IT račune svih radnika u kineskoj podružnici, izvijestio je Reuters, što je "izazvalo nove sukobe" u ionako podijeljenoj kompaniji, istaknuo je Peking.

Nizozemska će u cijelosti snositi odgovornost ako se svijetom ponovo proširi nestašica čipova, poručili su.

Nexperia kontrolira otprilike 40 posto svjetskog tržišta tranzistora i dioda, a njezini čipovi ugrađuju se u automobile, ali i u široku lepezu potrošačke elektronike.

'AI više nije 'napredna opcija', on je danas temeljno korisničko iskustvo'
Suprotstavili se Trumpu pa završili na crnoj listi: AI gigant Anthropic tužio Pentagon
Osječka Orqa osigurala investiciju od 12,7 milijuna eura, proizvodit će više od milijun dronova godišnje

