Kineska podružnica se osamostaljuje od nizozemskog vlasnika: Napravili sjajnu bipolarnu pločicu

Kineska podružnica nizozemskog proizvođača čipova Nexperije objavila je u ponedjeljak da je proizvela 12-inčne bipolarne pločice, istaknuvši pomak u osamostaljivanju od matične tvrtke.

Uspješna proizvodnja pločica od 12 inča označava novu prekretnicu u "poboljšanju kapaciteta za neovisnu i masovnu proizvodnju", objavila je Nexperia China na kineskim društvenim mrežama. Nizozemska tvrtka proizvodi pločice za čipove u pogonima u Njemačkoj i Britaniji i zatim ih šalje u Kinu na sastavljanje i testiranje. Gotove sklopove iz Kine isporučuju dobavljačima i proizvođačima ponajprije u automobilskom sektoru.

Trzavice Nizozemske i Kine Krajem rujna prošle godine nizozemska vlada preuzela je kontrolu nad Nexperijom, uz obrazloženje da želi spriječiti selidbu strateški važne proizvodnje u Kinu. Peking je nekoliko dana kasnije bio odgovorio zabranom izvoza čipova, koji se naveliko koriste u automobilima. Zabrana je izazvala probleme u europskom automobilskom sektoru i pojedini dobavljači, poput Boscha i ZT-a, nakratko su skratili radno vrijeme u pojedinim pogonima, tražeći od vlade potporu za isplatu plaća desetaka tisuća zaposlenika. Nakon susreta kineskog predsjednika Xi Jinpinga i američkog predsjednika Donalda Trumpa krajem prošle godine, Kina je najavila da će početi zaprimati prijave za izuzeća od izvoznih kontrola za isporuke čipova, signalizirajući normalizaciju isporuka.