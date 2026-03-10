Kineska podružnica se osamostaljuje od nizozemskog vlasnika: Napravili sjajnu bipolarnu pločicu

Kineska podružnica nizozemskog proizvođača čipova Nexperije objavila je u ponedjeljak da je proizvela 12-inčne bipolarne pločice, istaknuvši pomak u osamostaljivanju od matične tvrtke.
Uspješna proizvodnja pločica od 12 inča označava novu prekretnicu u "poboljšanju kapaciteta za neovisnu i masovnu proizvodnju", objavila je Nexperia China na kineskim društvenim mrežama.
Nizozemska tvrtka proizvodi pločice za čipove u pogonima u Njemačkoj i Britaniji i zatim ih šalje u Kinu na sastavljanje i testiranje.
Gotove sklopove iz Kine isporučuju dobavljačima i proizvođačima ponajprije u automobilskom sektoru.
Trzavice Nizozemske i Kine
Krajem rujna prošle godine nizozemska vlada preuzela je kontrolu nad Nexperijom, uz obrazloženje da želi spriječiti selidbu strateški važne proizvodnje u Kinu.
Peking je nekoliko dana kasnije bio odgovorio zabranom izvoza čipova, koji se naveliko koriste u automobilima.
Zabrana je izazvala probleme u europskom automobilskom sektoru i pojedini dobavljači, poput Boscha i ZT-a, nakratko su skratili radno vrijeme u pojedinim pogonima, tražeći od vlade potporu za isplatu plaća desetaka tisuća zaposlenika.
Nakon susreta kineskog predsjednika Xi Jinpinga i američkog predsjednika Donalda Trumpa krajem prošle godine, Kina je najavila da će početi zaprimati prijave za izuzeća od izvoznih kontrola za isporuke čipova, signalizirajući normalizaciju isporuka.
Opet rasplamsani sukob
U subotu sukob se ponovo rasplamsao, uz upozorenje kineskog ministarstva trgovine o mogućoj novoj krizi u globalnim opskrbnim lancima za sektor poluvodič.
Nizozemska Nexperia blokirala je 3. ožujka IT račune svih radnika u kineskoj podružnici, izvijestio je Reuters, što je "izazvalo nove sukobe" u ionako podijeljenoj kompaniji, istaknuo je Peking.
Nizozemska će u cijelosti snositi odgovornost ako se svijetom ponovo proširi nestašica čipova, poručili su.
Nexperia kontrolira otprilike 40 posto svjetskog tržišta tranzistora i dioda, a njezini čipovi ugrađuju se u automobile, ali i u široku lepezu potrošačke elektronike.