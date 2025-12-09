Europa 'pokazuje zube': Udarili po Googleu i Musku, SAD uzvraća udarac

'Naša je dužnost podsjetiti druge kako zaslužujemo poštovanje', poručila je šefica Europske unije za antimonopolska pitanja Teresa Ribera
Tri mjeseca nakon što je Googleu izrekla neočekivano visoku kaznu od 2,95 milijardi eura, Europska komisija je nametnula kaznu od 120 milijuna eura Elon Muskovom X-u zbog kršenja zakona Unije o sadržaju online.
Američka vlada je uzvratila, povezujući smanjenje američkih uvoznih carina na čelik sa slabljenjem europskog digitalnog zakonodavstva i naredila svojim diplomatima pokretanje lobističke kampanje protiv Zakona o digitalnim tržištima i Zakona o digitalnim uslugama.
Prvim zakonom Unija nastoji obuzdati moć Amazona, Applea, Googlea, Meta Platforms, Microsofta, Booking.coma ByteDancea, dok drugi prisiljava velike platforme online na aktivniji angažman protiv ilegalnog i štetnog sadržaja. Musk je reagirao ukidanjem korisničkog računa za oglašavanje Europske komisije i usporedbom Unije s nacističkom Njemačkom. Američki predsjednik Donald Trump je rekao kako se 'Europa kreće u lošem smjeru'.
Šefica Unije za antimonopolsku politiku Teresa Ribera odlučno je odbacila kritike SAD-a. 'Naša je dužnost podsjetiti druge kako zaslužujemo poštovanje. Ne ulazim u to kako reguliraju zdravstvene standarde na američkom tržištu. Ali, ja sam zadužena za obranu dobro funkcionirajućih digitalnih tržišta u Europi i to uopće nije povezano ni s kakvom vrstom pregovora', poručila je.
Odbacila je optužbe prema kojima zakon o tržišnom natjecanju je alat za kontrolu tržišta ili promicanje uskih ekonomskih interesa. 'To je ključni stup otvorenih, poštenih i održivih tržišta. Nikada ne bi trebao biti adut u trgovinskim pregovorima ili alat za protekcionizam', rekla je Ribera.
Čini se kako se Unija namjerava oduprijeti američkim pritiscima, inzistirajući na provedbi vlastitih zakona. Sad treba vidjeti kako će to funkcionirati u praksi. Prošli mjesec Google je ponudio izdavačima i oglašivačima olakšano korištenje svoje tehnologije oglašavanja online, prkoseći pozivu regulatora Unije na prodaju dijela poslovanja kako bi se riješio sukob interesa.
Odluka Unije o prijedlogu vjerojatno će doći početkom sljedeće godine. Regulatori su prošli tjedan započeli istragu Mete i mogli bi joj naložiti pauziranje uvođenja značajki umjetne inteligencije u WhatsAppu koje bi blokirale konkurente, piše Reuters.