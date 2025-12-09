Europa 'pokazuje zube': Udarili po Googleu i Musku, SAD uzvraća udarac

Američka vlada je uzvratila, povezujući smanjenje američkih uvoznih carina na čelik sa slabljenjem europskog digitalnog zakonodavstva i naredila svojim diplomatima pokretanje lobističke kampanje protiv Zakona o digitalnim tržištima i Zakona o digitalnim uslugama.

Tri mjeseca nakon što je Googleu izrekla neočekivano visoku kaznu od 2,95 milijardi eura , Europska komisija je nametnula kaznu od 120 milijuna eura Elon Muskovom X-u zbog kršenja zakona Unije o sadržaju online.

Prvim zakonom Unija nastoji obuzdati moć Amazona, Applea, Googlea, Meta Platforms, Microsofta, Booking.coma ByteDancea, dok drugi prisiljava velike platforme online na aktivniji angažman protiv ilegalnog i štetnog sadržaja. Musk je reagirao ukidanjem korisničkog računa za oglašavanje Europske komisije i usporedbom Unije s nacističkom Njemačkom. Američki predsjednik Donald Trump je rekao kako se 'Europa kreće u lošem smjeru'.

Šefica Unije za antimonopolsku politiku Teresa Ribera odlučno je odbacila kritike SAD-a. 'Naša je dužnost podsjetiti druge kako zaslužujemo poštovanje. Ne ulazim u to kako reguliraju zdravstvene standarde na američkom tržištu. Ali, ja sam zadužena za obranu dobro funkcionirajućih digitalnih tržišta u Europi i to uopće nije povezano ni s kakvom vrstom pregovora', poručila je.

Odbacila je optužbe prema kojima zakon o tržišnom natjecanju je alat za kontrolu tržišta ili promicanje uskih ekonomskih interesa. 'To je ključni stup otvorenih, poštenih i održivih tržišta. Nikada ne bi trebao biti adut u trgovinskim pregovorima ili alat za protekcionizam', rekla je Ribera.

Čini se kako se Unija namjerava oduprijeti američkim pritiscima, inzistirajući na provedbi vlastitih zakona. Sad treba vidjeti kako će to funkcionirati u praksi. Prošli mjesec Google je ponudio izdavačima i oglašivačima olakšano korištenje svoje tehnologije oglašavanja online, prkoseći pozivu regulatora Unije na prodaju dijela poslovanja kako bi se riješio sukob interesa.

Odluka Unije o prijedlogu vjerojatno će doći početkom sljedeće godine. Regulatori su prošli tjedan započeli istragu Mete i mogli bi joj naložiti pauziranje uvođenja značajki umjetne inteligencije u WhatsAppu koje bi blokirale konkurente, piše Reuters.