Zabavna fizika: Boce za pivo s mehaničkim otvaračem glasnije od zrakoplova

Da bi se postigao zvučni učinak, boca mora sadržavati ugljikov dioksid i biti pod većim pritiskom. Kada se otvori, ugljikov dioksid pod pritiskom brzo se širi.

'Kad se plin širi, on se hladi', objašnjava Koch. U bocama s unutarnjim tlakom od 3 do 5 bara temperature se mogu nakratko spustiti i do minus 50 stupnjeva Celzijusa. Taj efekt može biti još izraženiji prilikom otvaranja boca šampanjca, iako i on traje samo djelić sekunde.

Osim toga, tlak iznad tekućine naglo pada kada se boca otvori. To uzrokuje stvaranje mjehurića od prethodno otopljenog plina u tekućini, povećavajući volumen tekućine i uzrokujući njezino podizanje. Ovaj efekt pjenušanja dodatno je pojačan trzavim pokretom otvaranja boce, kao i udarcem čepa o grlo boce s vanjske strane.

Za ono što opisuje kao 'zabavni projekt', Koch i njegov tim, koji su i pivari hobisti, koristili su boce od 0,33 litre domaćeg piva od đumbira s unutarnjim tlakom od 2 do 5 bara kako bi analizirali detalje zvuka otvaranja boce.