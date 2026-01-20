Tajvan želi sa SAD-om dijeliti vodeću ulogu u lancima opskrbe tehnološkog sektora

Carine na određene proizvode bit će ukinute, a nameti na većinu ostale robe sniženi s 20 na 15 posto.

Prema odredbama sporazuma o kojemu se dugo pregovaralo, proizvođači poput tajvanskog TSMC-a imat će povlašteni carinski status ako prošire svoje proizvodne kapacitete u SAD-u, uključujući niže carine na uvoz poluvodiča, proizvodne opreme i povezanih proizvoda.

Tajvan je vodeći proizvođač poluvodiča u svijetu i bilježi značajan višak u robnoj razmjeni sa SAD-om i američki predsjednik Donald Trump pozvao je Taipei na veća ulaganja, posebno u proizvodnju čipova ključnih za razvoj umjetne inteligencije.

Tajvanske tvrtke uložit će pak 250 milijardi dolara kako bi potaknule proizvodnju poluvodiča, energije i umjetne inteligencije u SAD-u. Taipei će pak osigurati jamstva za dodatnih 250 milijardi dolara kredita kako bi olakšao daljnja ulaganja.

U razgovoru s novinarima u Taipeiju, potpredsjednica vlade Cheng Li-chiun rekla je da sporazum neće uništiti tajvansku industriju čipova, toliko važnu za gospodarstvo da je nazivaju 'svetom planinom-zaštitnicom' Tajvana.

'(Sporazum - op. ur.) ne predviđa selidbu opskrbnih lanaca, već jačanje tajvanskih tehnoloških kompanija industrija kroz širenje u inozemstvu - dodavanjem pa i umnožavanjem kapaciteta - kako bi se još više ojačao njihova jaka međunarodna pozicija u Sjedinjenim Državama', istaknula je Cheng.

Tajvan je do sada poručivao da može pomoći, rekla je dužnosnica, aludirajući na pomoć međunarodnoj zajednici tijekom pandemije COVID i drugih globalnih kriza.

'Nadamo se da će u budućnosti poruka glasiti 'Tajvan i Sjedinjene Američke Države mogu voditi' i da će dvije strane, potaknute razvojem umjetne inteligencije, zajednički raditi na uspostavi opskrbnih lanaca za tehnološki sektor za demokratski dio svijeta', rekla je Cheng. 'To je naš strateški cilj', zaključila je.

SAD bi pritom zadržao poziciju najvažnijeg političkog i vojnog partnera Tajvana i glavni dobavljač oružja, iako Taipei i Washington nemaju formalne diplomatske odnose.