SURADNJA S NJEMAČKOM

Projekt vrijedan 11 milijuna eura jača ulogu Hrvatske u europskoj kvantnoj sigurnosti

L. Š.

20.01.2026 u 13:42

QuGNOPs - optička zemaljska postaja, Oberpfaffenhofen
QuGNOPs - optička zemaljska postaja, Oberpfaffenhofen Izvor: Licencirane fotografije / Autor: FER
Početkom 2026. započela je provedba projekta QuGNOPs (eng. Deployment and Operations of Quantum Ground Nodes), čiji je glavni cilj uspostava infrastrukture za satelitsku kvantnu komunikaciju između Njemačke i Hrvatske korištenjem europskog kvantno-komunikacijskog satelita Eagle-1 te optičkih zemaljskih postaja u Oberpfaffenhofenu kraj Münchena i Zagrebu, priopćili su s FER-a

Voditelj projekta je Njemački svemirski centar (DLR), a konzorcij okuplja partnere iz Hrvatske, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER), Institut Ruđer Bošković (IRB), Hrvatsku akademsku i istraživačku mrežu - CARNET, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti (FPZ) i Njemačke, Sveučilište Friedrich-Alexander u Erlangenu i Nürnbergu (FAU), DLR društvo za primjene svemirske tehnologije (GfR), uz potporu Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost (UVNS).

U okviru projekta provodi se uspostava njemačke i hrvatske postaje za satelitsku kvantnu komunikaciju, koje će omogućiti povezivanje s europskim kvantno-komunikacijskim satelitom Eagle-1 te razvoj operativnih procedura za satelitsku kvantnu distribuciju kriptografskih ključeva (QKD).

'FER vodi radni paket razvoja hrvatskog QKD zemaljskog čvora, uz suradnju s IRB-om, CARNET-om i FPZ-om, gdje se optička zemaljska postaja u Zagrebu nadograđuje sofisticiranom opremom potrebnom za satelitske kvantne komunikacije, uključujući adaptivnu optiku i kvantni prijamnik. Ujedno će se ostvariti interoperabilnost s postojećom hrvatskom kvantnom mrežom CroQCI, čime se otvara mogućnost satelitskog povezivanja čvorova CroQCI mreže s čvorovima europske mreže EuroQCI. Hrvatski partneri na projektu sudjeluju i u definiranju arhitekture i sigurnosnog koncepta sustava, a od posebne važnosti bit će demonstracijska kampanja satelitske kvantne komunikacije između Njemačke i Hrvatske', ističe doc. dr. sc. Josip Vuković voditelj projekta od strane FER-a.

Projekt traje 42 mjeseca i ukupne je vrijednosti preko 11 milijuna eura, što je sufinancirano putem poziva CEF-DIG-2024-EUROQCI agencije HaDEA Europske unije, dok hrvatsko sufinanciranje i potporu projektu osigurava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

Projekt QuGNOPs predstavlja važan korak prema integraciji Hrvatske u europsku kvantno-sigurnu komunikacijsku infrastrukturu te prema budućoj operativnoj primjeni kvantnih komunikacija u području kibernetičke sigurnosti i kritične infrastrukture, uz snažan doprinos razvoju svemirskih tehnologija u Hrvatskoj, zaključuju s FER-a.

