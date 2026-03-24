Svijet na rubu novog šoka: 'Posljedice bi bile dalekosežne'

Rat na Bliskom istoku počinje ozbiljno ugrožavati globalnu opskrbu poluvodičima, a u fokusu problema nalaze se energenti i sirovine bez kojih proizvodnja čipova jednostavno ne može funkcionirati

Najveći rizik dolazi od poremećaja u opskrbi prirodnim plinom i helijem, ključnim resursima za tu industriju. Što dulje traje blokada Hormuškog tjesnaca, to je veća opasnost od ozbiljnih poremećaja u globalnim lancima opskrbe. Iako je sukob geografski ograničen na Bliski istok, njegove posljedice daleko nadilaze regiju, a razlog leži u strukturi industrije poluvodiča, izrazito globalno isprepletenoj i fragmentiranoj, piše Tagesschau. Drugim riječima, različiti dijelovi svijeta specijalizirani su za različite faze proizvodnje: zemlje Zaljeva dominiraju u opskrbi sirovinama, Sjedinjene Države prednjače u dizajnu čipova dok se većina napredne proizvodnje odvija u Južnoj Koreji i na Tajvanu.

'Lanac je toliko globalno povezan da nijednu kariku nije moguće jednostavno zamijeniti', upozorava Jochen Stanzl, glavni tržišni analitičar Consorsbanke. Osobito ističe ovisnost o energentima s Bliskog istoka i heliju iz Katra te kaže: 'Ako to nestane, sustav se raspada.' Za sada do potpunog prekida nije došlo, ali upozorenja dolaze i iz same industrije. Proizvođači čipova iz Južne Koreje već upozoravaju na moguće dugoročne poremećaje u opskrbi ključnim materijalima poput helija, kaže Tanjeff Schadt iz PwC Strategyja. Helij kao kritična karika Helij, nusprodukt prerade prirodnog plina, nezamjenjiv je u proizvodnji čipova jer se koristi za hlađenje sofisticirane opreme. Problem je u tome što njegova globalna proizvodnja ima vrlo ograničene izvore. Oko polovice dolazi iz SAD-a, ali taj dio uglavnom se koristi za domaće potrebe, a ostatak svijeta oslanja se na Katar, u kojem se proizvodi oko 40 posto globalnih količina.

No zbog sukoba u Perzijskom zaljevu Katar je smanjio ili djelomično obustavio proizvodnju plina, a istodobno iranska blokada Hormuškog tjesnaca ograničava izvoz energenata i helija prema svjetskim tržištima. Posljedice bi najviše mogle pogoditi Tajvan i Južnu Koreju, gdje se nalaze ključni globalni proizvođači čipova poput TSMC-a i Samsunga. 'Oko 90 posto naprednih čipova proizvodi se na Tajvanu', ističe Schadt. Upravo zato poremećaji u opskrbi energijom predstavljaju ozbiljan rizik. Prema Stefanu Kemperu iz BNP Paribasa, TSMC sam troši oko 10 posto ukupne energije na Tajvanu, što ga čini najvećim pojedinačnim potrošačem. U slučaju racionalizacije energije, proizvodnja čipova bila bi među prvima na udaru, što bi se brzo prelilo na globalno tržište u vidu manjka i rasta njihove cijene.