Netko se opasno bogati na ratu: Je li sukob na Bliskom istoku postao najveća svjetska kockarnica?

Sličan obrazac ponovio se i 7. travnja, kada su ulagači uložili čak 950 milijuna dolara na pad cijena nafte neposredno prije nego što je američki predsjednik Donald Trump objavio privremeni prekid vatre. Cijene su, očekivano, pale. Ove i druge 'savršeno tempirane' oklade vrlo precizno su pogodile trenutak glavnih događaja u američko-izraelskom ratu s Iranom, stvarajući ogromne neočekivane dobitke i izazivajući zabrinutost među zakonodavcima i stručnjacima zbog potencijalnog trgovanja povlaštenim informacijama , piše Guardian.

Najupečatljiviji primjer zabilježen je 27. veljače , kada je 16 računa zaradilo po 100.000 dolara točno predvidjevši američke napade na Iran . U drugom slučaju anonimni korisnik ostvario je više od 550.000 dolara dobiti kladeći se na pad iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hameneija , svega nekoliko trenutaka prije nego što je ubijen u izraelskom napadu.

Klađenje – koje je nekada bilo uglavnom ograničeno na sportske događaje – sada se proširilo i uključuje svjetske događaje te bi insajderske informacije o njima mogle dati prednost nekim trgovcima. Platforme poput Polymarketa i Kalshija omogućile su trgovanje na gotovo svaki važniji politički ili geopolitički događaj, a sirovine su otvorile dodatan prostor za spekulacije o kretanju cijena, primjerice nafte.

Ta kombinacija stvara novo, slabo regulirano područje. 'Pitanje je imamo li problem s nedostatkom zakona ili s nedostatkom njihove provedbe', upozorava Joshua Mitts, profesor prava na Sveučilištu Columbia. Dodaje da donošenje pravila bez mogućnosti njihove učinkovite primjene može biti besmisleno u tehnološki složenom okruženju.

Sumnjivi obrasci

Analize pokazuju da su oklade često dolazile neposredno prije ključnih događaja, u nekim slučajevima svega nekoliko minuta ranije.

Primjerice, dan prije američkih napada na Iran oko 150 računa na Polymarketu uložilo je ukupno 855.000 dolara na scenarij koji se ubrzo ostvario. U drugom slučaju šest sumnjivih korisnika ostvarilo je ukupno 1,2 milijuna dolara dobiti nakon smrti Hameneija, prema prijavi organizacije Public Citizen američkom regulatoru CFTC-u.

Slični obrasci zabilježeni su i na tržištu nafte. Krajem ožujka trgovci su uložili 580 milijuna dolara samo 15 minuta prije Trumpove objave o 'produktivnim' pregovorima s Iranom, što je potaknulo pad cijena i donijelo im značajnu dobit.

'Ne možemo unaprijed tvrditi da je riječ o nezakonitim radnjama, jer moguće je da se radi o sreći ili zakonito prikupljenim informacijama. No mnoge od tih transakcija imaju obilježja koja zahtijevaju istragu', kaže Andrew Verstein, profesor prava na UCLA-u.

'Divlji zapad' financijskih tržišta

Stručnjaci upozoravaju da veličina i tajming ovih oklada teško mogu biti slučajni. 'Ne samo vrijeme, nego i iznosi sugeriraju da je netko mogao imati pristup povlaštenim informacijama', smatra Craig Holman iz organizacije Public Citizen.

Regulatori zasad teško prate situaciju. Američka Komisija za trgovanje robnim terminskim ugovorima (CFTC) trenutačno ima samo jednog člana, što otežava nadzor, a iako su prema neslužbenim informacijama pokrenute istrage, službena potvrda izostaje.

U međuvremenu pojedine savezne države pokušavaju same regulirati tržište. Nevada je privremeno zabranila Kalshi dok je Arizona podigla kaznene prijave zbog omogućavanja klađenja na izbore. Industrija predviđanja tako ulazi u fazu koju stručnjaci opisuju kao 'Divlji zapad', u kojoj pravila tek nastaju, a za to vrijeme broje se milijarde.

Trgovanje na temelju povlaštenih informacija strogo je zabranjeno za državne dužnosnike, uključujući članove Kongresa i administracije. No kada je riječ o tržištima predviđanja i robnim derivatima, pravni okvir je nejasniji. 'Ne postoje jasni presedani za trgovanje insajderskim informacijama na tržištu robnih terminskih ugovora. To je područje koje još nije dovoljno razvijeno u pravnom smislu', kaže Verstein.

Problem je i anonimnost. Transakcije se često odvijaju putem blockchaina ili drugih sustava koje je teško pratiti, što regulatorima otežava identifikaciju sudionika i dokazivanje zloupotrebe informacija. Istraživanje koje je obuhvatilo više od 200.000 sumnjivih transakcija pokazalo je da su određeni trgovci ostvarili gotovo 70-postotnu stopu uspješnosti, zaradivši ukupno 143 milijuna dolara na precizno tempiranim okladama.

Posljedice potencijalnog trgovanja povlaštenim informacijama u kontekstu rata daleko nadilaze financijska tržišta.

'Za razliku od klasičnog trgovanja povlaštenim informacijama, ovdje postoji opasnost od toga da financijski interesi utječu na stvarne političke odluke', upozorava Verstein, dodajući: 'Ako netko može profitirati od ishoda sukoba, postoji rizik da se i sami događaji oblikuju na način koji donosi dobit.'