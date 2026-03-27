Sve veći problemi u tehnološkom sektoru: Počinje se osjećati nestašica helija

Smanjena opskrba helijem zbog sukoba na Bliskom istoku počela je utjecati na kompanije u globalnim lancima opskrbe tehnološkog sektora koji je krenuo u potragu za drugim dobavljačima, rekli su za Reuters poslovni čelnici iz sektora

Kriza na Bliskom istoku katapultirala je cijene helija, plina koji se upotrebljava u nekoliko ključnih faza proizvodnje čipova, uključujući hlađenje, provjeru eventualnih propusnih mjesta i precizne proizvodne postupke. Katar proizvodi trećinu helija Helij je nusproizvod ukapljivanja priorodnog plina i njegova je proizvodnja koncentrirana na nekoliko zemalja. Katar proizvodi petinu svjetskog ukapljenog prirodnog plina i zauzima drugo mjesto na ljestvici vodećih izvoznika, iza SAD‑a.Prema podacima američke državne geološke službe USGS, Katar proizvodi i više od trećine svjetskog helija.

QatarEnergy je pak prošli tjedan izvijestio da je u iranskim napadimo uništeno 17 posto njegovih kapaciteta za izvoz LNG‑a. Obnova bi mogla potrajati tri do pet godina, rekao je izvršni direktor Saad al-Kaabi prošli četvrtak. Iran je napadima na katarska postrojenja odgovorio na izraelsko‑američki napad na iransko plinsko polje Južni Pars. Sporija proizvodnja čipova "Manjak helija veliki je problem", rekao je za Reuters na konferenciji Semicon China u Šangaju Cameron Johnson, stručnjak iz savjetodavne kompanije za opskrbne lance Tidal Wave Solutions. Kompanije u sektoru poluvodiča imaju na raspolaganju vrlo malo opcija i mogu odmah poduzeti mjere poput kočenja proizvodnje i određivanja prioriteta za ključne proizvode, rekao je Johnson. Mnogi se po njegovim riječima nadaju da će problem biti brzo riješen jer bi ih dugotrajna nestašica mogla primorati da smanje proizvodnju, što bi se odrazilo i na široku lepezu drugih sektora, od proizvođača elektronike i mobitela do industrije automobila, napomenuo je stručnjak Tidal Wave Solutionsa.