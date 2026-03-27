Sve veći problemi u tehnološkom sektoru: Počinje se osjećati nestašica helija

Smanjena opskrba helijem zbog sukoba na Bliskom istoku počela je utjecati na kompanije u globalnim lancima opskrbe tehnološkog sektora koji je krenuo u potragu za drugim dobavljačima, rekli su za Reuters poslovni čelnici iz sektora
Kriza na Bliskom istoku katapultirala je cijene helija, plina koji se upotrebljava u nekoliko ključnih faza proizvodnje čipova, uključujući hlađenje, provjeru eventualnih propusnih mjesta i precizne proizvodne postupke.
Katar proizvodi trećinu helija
Helij je nusproizvod ukapljivanja priorodnog plina i njegova je proizvodnja koncentrirana na nekoliko zemalja. Katar proizvodi petinu svjetskog ukapljenog prirodnog plina i zauzima drugo mjesto na ljestvici vodećih izvoznika, iza SAD‑a.Prema podacima američke državne geološke službe USGS, Katar proizvodi i više od trećine svjetskog helija.
QatarEnergy je pak prošli tjedan izvijestio da je u iranskim napadimo uništeno 17 posto njegovih kapaciteta za izvoz LNG‑a.
Obnova bi mogla potrajati tri do pet godina, rekao je izvršni direktor Saad al-Kaabi prošli četvrtak. Iran je napadima na katarska postrojenja odgovorio na izraelsko‑američki napad na iransko plinsko polje Južni Pars.
Sporija proizvodnja čipova
"Manjak helija veliki je problem", rekao je za Reuters na konferenciji Semicon China u Šangaju Cameron Johnson, stručnjak iz savjetodavne kompanije za opskrbne lance Tidal Wave Solutions.
Kompanije u sektoru poluvodiča imaju na raspolaganju vrlo malo opcija i mogu odmah poduzeti mjere poput kočenja proizvodnje i određivanja prioriteta za ključne proizvode, rekao je Johnson.
Mnogi se po njegovim riječima nadaju da će problem biti brzo riješen jer bi ih dugotrajna nestašica mogla primorati da smanje proizvodnju, što bi se odrazilo i na široku lepezu drugih sektora, od proizvođača elektronike i mobitela do industrije automobila, napomenuo je stručnjak Tidal Wave Solutionsa.
U slučaju nestašice kompanije bi mogle zakočiti, a u konačnici i potpuno obustaviti proizvodnju čipova, upozorio je Johnson.
Sukob na Bliskom istoku smanjio je opskrbu helijem i već utječe na proizvodnju u brojnim kompanijama, uključujući švicarski VAT, rekao je Jerry Zhang, čelnik VAT-ovog odjela za prodaju u Kini, istaknuvši da situaciju dodatno otežava kašnjenje u transportu.
VAT traži alternativne dobavljače, uključujući one iz Sjedinjenih Američkih Država.
Kašnjenje opreme
Poremećaj se prenosi i na širi lanac opskrbe iz regije pa je tako kašnjenje sirovina koje se dopremaju iz Izraela rezultiralo odgođenim isporukama pojedinih proizvoda.
Neki kupci dulje su čekali naručenu opremu, rekao je Zhou Limin iz odjela za MRSI sustave kompanije Mycronic, koja projektira i proizvodi opremu za proizvodnju čipova.
"Kratkročne su posljedice nesumnjivo vidljive i već smo ih osjetili", rekao je Zhou.
U srijedu francuska grupacija za industrijske plinove Air Liquide upozorila je da zbog sukoba na Bliskom istoku očekuje kratkotrajnu nestašicu helija.
"S obzirom na situaciju na Bliskom istoku i na prošlotjedne napade na polju prirodnog plina, zavladala je nestašica helija", rekla je potpredsjednica grupe Air Liquide Armelle Levieux.
Francuska tvrtka ključni je dobavljač tajvanske industrije poluvodiča, uključujući i velikog svjetskog proizvođača čipova Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC). Na Tajvanu imaju više od 60 pogona, a njih 54 opskrbljuje industriju poluvodiča.
Opskrba Tajvana helijem i dalje je stabilna, unatoč problemima u opskrbi s Bliskog istoka, ustvrdilo je u utorak ministarstvo gospodarstva, dodajući da se helij sada može uvoziti i iz SAD-a.